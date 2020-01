Hamarosan új fejezet nyílik a Jankovich Hotel és Étterem gasztro-történelmében

A stílusos vidéki szálláshelyeket kedvelők körében jól ismert a rácalmási Jankovich Kúria Hotel és Étterem neve.

Nemcsak azért, mert ideális privát vendégeknek egy kellemes wellnessel egybekötött hétvégi pihenésre, cégeknek egy izgalmas csapatépítő tréningre vagy egy inspiráló környezetben lebonyolított konferenciára. A hotel étterme már önállóan is kivívta magának az őt megillető pozíciót Magyarország gasztronómiai térképén, hiszen magyar és koreai ételkülönlegességekkel egyaránt szolgáló konyhája egyedülálló a régióban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy ősszel a Jankovich Kúria szervezhette meg a Stílusos Vidéki Éttermiség idei, a sorban immáron tizenegyedik közönségtalálkozóját. A SVÉT 11.0 gasztro-hétvégéje vidám pezsgést hozott a vidéki nyugalomba, aztán egy még izgalmasabb időszak köszöntött be a hotel életébe: nagyszabású rekonstrukció vette kezdetét a komplexum egyik stratégiai területén, nevezetesen a konyhában.

Szabó Attila, a Jankovich Kúria Hotel és Étterem igazgatója érthető lelkesedéssel mesél a folyamatban lévő fejlesztésről, hiszen azt az elmúlt években örvendetes módon megnövekedett vendégforgalom tette szükségessé. Mind a szabadidős, mind az üzleti vendégek száma, valamint a különböző rendezvények, köztük az esküvők számának növekedése által nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő konyhai kapacitás bővítésre vár. Miután az új szállodai szárny és a wellnessrészleg fejlesztésével a szálláskínálat már képes volt kiszolgálni a megnövekedett forgalmat, nem volt kérdéses, hogy a minőségi vendéglátásban kivívott pozíció megtartásának konyhafronton is a fejlesztés a kulcsa. A gasztronómia egyébként is az a terület, ahol folyamatos a megújulás, az aktuális trendek követésének szükségessége, mondja a fiatal igazgató, aki büszke arra, hogy a létesítmény tulajdonosa is rendkívül nyitottan és támogatóan állt a fejlesztési koncepció mellé. Így aztán a teljes konyha-szekció megújul: tudatos szakmai tervezést követően a konyhatechnológia a legújabb vívmányait állítják majd hadrendbe a minél magasabb színvonalú vendéglátás érdekében. Praktikusabb lesz a helykihasználás, bővül a hűtési és tárolókapacitás, valamint az új pék- és cukrászműhely révén tavasszal már a ház saját kenyereit, péksüteményeit és cukrászati termékeit is megízlelhetik majd a vendégek.

Ami nem változik: továbbra is szimbiózisban működik a magyar és a koreai konyha, ám a hazai és nemzetközi ételpaletta egyaránt bővül majd a megújuló étlapon. A távolabbi régiókból érkező, különleges ízekre vágyó vendégek mellett a szűkebb környezetben élő vendégkör megtartására és új vendégek megszólítására is törekszik az étterem, így a havonta megrendezett tematikus vacsorák, borestek, nyári gasztro-kulturális programok a jövőben is folytatódnak. A Jankovich Kúria az alapanyag-beszállító partnerek közül is igyekszik megtalálni azokat a földrajzi közelségben lévő kézműves, vagy manufakturális termelőket, akik egyedi, minőségi termékeikkel képesek színesíteni az étterem gasztronómiai kínálatát.

Egészen biztos, hogy nagyon sokan várják már a február végét, amikor új fejezet nyílik a rácalmási hotel és étterem gasztro-történelmében, és újabb ízekkel, színekkel és illatokkal teli kulináris élmények várnak minden betérő vendégre.