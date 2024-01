Amikor még nem vagyunk a témában tapasztaltak és az első alkalom előtt állunk, akkor nagy valószínűséggel alaposan át kell gondolni, hogy mi mindenre van szükség, és milyen biztonsági teendőknek kell eleget tennünk ahhoz, hogy az esetleges baleseteket elkerüljük. Ha odafigyelünk ezekre a dolgokra, akkor garantáljuk, hogy nem csak biztonságos, hanem végtelenül szórakoztató programnak fogunk elébe nézni!

A strandolás nem csak egy csodás napot jelent, hiszen fejleszti a gyerekek fizikai, érzelmi és szociális készségeit is. A vízben való mozgás kiválóan erősíti a vázizmokat, fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációt. Hihetetlenül el tudnak fáradni akár már egy fél nap strandolástól is – egy egész naposba pedig érdemes a pihenést is beiktatni a parton, különben nem fogják bírni a kisebbek.

A szociális készségek is fejlődnek, hiszen gyerekekről van szó: szóba fognak elegyedni mással, lehet, hogy a homokozóban, lehet, hogy a vízben, de érni fogja őket szociális interakció amire reagálniuk kell. Érdemes őket biztatni, hogy építsenek más gyerekekkel közösen homokvárat, labdázzanak, vagy használják közösen a strand játékait.

Most pedig lássuk, milyen tanácsokat tudunk adni ahhoz, hogy a strandolás biztonsággal legyen élvezhető!

Napvédelem

A napvédelem elengedhetetlen egész nyáron – ez nem csak akkor szükséges, ha strandolni megyünk, hanem akkor is, ha kilépünk velük az utcára. Nem érdemes ragozni ezt a kérdést: 50 faktoros naptejet minden gyermeknek! Az ő bőrük extrán érzékeny és védenünk kell őket a káros UV-sugaraktól, hiszen ezek növelik a bőrrák és a bőr öregedésének kockázatát, arról nem is beszélve, mennyire fájdalmas, ha a nap megégeti a kis bőrüket. Természetesen egy téli wellness során ezt a pontot nyugodtan átugorhatjuk, viszont nyáron sose felejtsük el betenni a táskába, mert e nélkül nincs strandolás. Ha mégis így alakult, akkor biztosan kapható a strand környékén valahol naptej, ezen a tételen soha nem szabad spórolni.

Vízbiztonság

A vízbiztonság rendkívül fontos, ha gyerekkel vagyunk, éppen ezért az alábbi pontokat mindenképpen gondoljuk át és tartsuk be, ha víz mellé igyekszünk:

Felügyelet nélkül egy pillanatra se: hogy mit jelent ez? Egyetlen másodpercre se vegyük le a szemünket a gyermekről, ha pedig igen (nyilvánvalóan mi is pihenni szeretnénk kicsit) akkor olyan felnőtt felügyeletére bízzuk, akiről biztosan tudjuk, hogy nem lankad majd a figyelme.

hogy mit jelent ez? Egyetlen másodpercre se vegyük le a szemünket a gyermekről, ha pedig igen (nyilvánvalóan mi is pihenni szeretnénk kicsit) akkor olyan felnőtt felügyeletére bízzuk, akiről biztosan tudjuk, hogy nem lankad majd a figyelme. Mélységek érzékeltetése: fontos, hogy a gyermek felfogja és értse, melyik vízbe szabad belemenni és melyikbe nem. Magyarázzuk el neki, mi történhet akkor, ha túl mély vízbe megy, ahol nem ér le a lába.

fontos, hogy a gyermek felfogja és értse, melyik vízbe szabad belemenni és melyikbe nem. Magyarázzuk el neki, mi történhet akkor, ha túl mély vízbe megy, ahol nem ér le a lába. Megfelelő eszközök használata: egy gyerek úszómellény használata nem csak felelős döntés, hanem rendkívül kényelmes a gyerkőc számára is. Biztos, hogy mi leszünk a legmenőbb strandolók vele, ráadásul ad egy magabiztosságot a viselőjének is, aki nagy valószínűséggel így könnyebben fog megbarátkozni a vízzel. Időben meg kell szerettetni a vizet és a pancsolást velük, később már sokkal nehezebb dolgunk lesz, így valójában valahol egy kis tudatosságnak is lennie kell abban, hogy rendszeresen víz közelébe visszük őket. Ha pedig már ők maguk kérik, hogy vízbe lépés előtt mellényt szeretnének húzni, akkor valamit nagyon jól csináltunk!

egy gyerek úszómellény használata nem csak felelős döntés, hanem rendkívül kényelmes a gyerkőc számára is. Biztos, hogy mi leszünk a legmenőbb strandolók vele, ráadásul ad egy magabiztosságot a viselőjének is, aki nagy valószínűséggel így könnyebben fog megbarátkozni a vízzel. Időben meg kell szerettetni a vizet és a pancsolást velük, később már sokkal nehezebb dolgunk lesz, így valójában valahol egy kis tudatosságnak is lennie kell abban, hogy rendszeresen víz közelébe visszük őket. Ha pedig már ők maguk kérik, hogy vízbe lépés előtt mellényt szeretnének húzni, akkor valamit nagyon jól csináltunk! Fokozatosság elve: annál rosszabb nincs, mint amikor a szülő a vízben erőlteti a dolgokat: csúszni kell, ha nem szeretne, merülni kell a víz alá, ha nem szeretne, úszni kell próbálkozni, ha semmi kedve – tökéletesen kikövezett út afelé, hogy egy életre megutáltassuk vele az egészet. Szépen lassan haladjunk, sehova nem kell sietni, engedjük nekik, hogy lassan szokják meg a vizet és mindent, ami ezzel jár!

Ügyeljünk az időjárásra!

Lehet, hogy bagatell dolognak tűnik, de könnyű beleesni néha egy-egy hibába: a kinézett napon van rá időnk, ekkor vagyunk szabadságon, ekkor ér rá apa – ha törik, ha szakad, szeretnénk, hogy eljussunk. Fontos tudni, hogy viharban életveszélyes a kinti strandolás, így, ha parányi esély is van arra, hogy ez bekövetkezik, akkor minden további nélkül mondjuk le a programot és keressünk inkább beltéren valamit – szuper csúszdaparkok vannak még így is!

Válasszunk ki megfelelő fürdőruhát és kiegészítőket!

Az úszómellény a vízben ad biztonságot, de a parton is nagyon fontos a megfelelő ruházat a kánikulában. A fürdőruhák gyakran készülnek olyan anyagokból, amelyek védelmet nyújtanak a bőr elleni irritációk és a kisebesedések ellen. Ez fontos lehet például a homokozás során, hiszen előszeretettel építik a tengerparton vagy a strandokon azokat a csodás homokvárakat a gyerekek – a játszótereken lévő játékok használatáról nem is beszélve. Higiéniai szempontból is elengedhetetlen, hiszen senki sem szeretne összeszedni valamit, ráadásul a homok, sár és egyéb szennyeződések is okozhatnak problémát.

Mindig használjunk fejfedőt – ez is olyan alapvető dolog, mint a naptej használata. Ez lehet napkalap, kendő, baseball sapka, igazából bármi, csak ott legyen a buksin – és bizony magunkról se feledkezzünk meg!

Legyenek alapvető életmentési ismereteink!

Lehet, hogy egy pillanatra túlzásnak tűnik, de egyáltalán nem az, és minimális ismeretekkel tényleg jó, ha rendelkezünk. A vízben számos veszély leselkedhet a gyerekekre, olyan bagatell kis alap dolgok, amire nem is gondolnánk: beleléphetnek valamibe, rájuk ugorhat egy másik gyerek és elmerülhetnek, nekiütközhetnek valami játéknak, ha pedig nem strandon, hanem tengerparton vagyunk, akkor akár az is megtörténhet, hogy nem számítanak 1-1 nagyobb hullámra. Mi is sokkal magabiztosabban fogunk vízbe menni, hogy tudjuk, alapvető ismereteink vannak ahhoz, hogy ha bármi gond van, tudjunk segíteni. Azt is érdemes egyébként figyelni, hol van a közelben vízimentő – tanácsos a közelében maradni és nem túl messzire menni, ha nem vagyunk biztosak magunkban.

Bízunk benne, hogy ezek a pontok semmilyen szinten nem rettentettek el senkit egy jó kis strandolástól. Ezek csak olyan alap dolgok, melyeket valójában mindenki tud, de egyben átolvasva sokkal jobban tudatosítja a szükséges intézni valókat és előkészületeket – jó pancsolást kívánunk mindenkinek!