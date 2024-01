Bármennyire is hozzászoktunk ahhoz, hogy ha megnyitjuk a csapot, víz folyik belőle, ez közel sem általános, még hazánkban sem. Vannak olyan ingatlanok, ahova nincsenek bekötve a közművek. Ez jellemzően a nyaralókra és a hétvégi házakra igaz. De már erre is van megoldás, mégpedig a házi vízellátó rendszer.

A házi vízellátó rendszer biztosítja számunkra, hogy akkor is legyen vezetékes vizünk, ha az ingatlan nincs csatlakoztatva a központi hálózatra. És mégis hogyan? A házi vízmű működéséhez elég egy ásott vagy fúrt kút, vagy tulajdonképpen bármilyen természetes vízforrás (pl. ciszterna). A vizet a rendszerhez tartozó merülő, vagy búvárszivattyú nyeri ki, és szállítja az úgynevezett hidrofor tartályba. Így a tartályból bármikor könnyedén vízhez juthatunk.

De mitől olyan különleges? A házi vízmű harmadik összetevője a nyomáskapcsoló. Ez a berendezés felel azért, hogy a szivattyú csak akkor kapcsoljon be, ha csökken a nyomás a hidrofor tartályba, vagyis amikor elhasználtuk a vizet. Amint újratöltődött a tartály, a nyomáskapcsoló leállítja a szivattyú működését.

Miért döntenek egyre többen a házi vízmű mellett?

Ahogy a bevezetőben is említettük, akkor van szükség házi vízműre, ha nem áll módunkban bekötni a közműveket. Manapság azonban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a házi vízellátó rendszer. Ennek pedig igen egyszerű oka van. Tudniillik, a házi vízművel egyszerűen függetlenedhetünk a szolgáltatóktól. Ha saját magunknak biztosítjuk a vízellátást, akkor nem kell tartani az esetleges víznyomás csökkenéstől, vagy éppen a túlzott áremelkedéstől.

A házi vízellátó rendszer képes egy teljes családi hának biztosítani a vezetékes vizet, ráadásul mindezt természetes vízforrásból. MIvel egyre népszerűbb a berendezés, a piaca is rohamosan növekszik. Százával találunk házi vízműrendszereket a különféle boltokban. De honnan tudhatjuk, hogy nekünk melyik éri meg a legjobban? Összeszedtük a 3 legjobb házi vízmű márkát, amelyek szerintünk a leginkább alkalmasak otthoni felhasználásra.

Pedrollo

Legyen szó szivattyúkról, vagy házi vízművekről, biztos, hogy elsőként a Pedrollo márkával találkozunk. A céget kifejezetten azért alapították, hogy szivattyúkat gyártsanak tiszta víz kinyeréséhez. Az alapító Dubajban szembesült azzal, hogy a modern világ legnagyobb kincse a víz. Így aztán nem telt bele sok idő, és az induló cég a szivattyú piac egyik legnagyobb márkájává nőtte ki magát.

A cég nagy hangsúlyt fektet az elmaradott területek fejlesztésére. Külön program keretein belül támogatják azokat a vállalatokat, akik könnyíteni szeretnének a Harmadik világ helyzetén. A Pedrollo nem csak szivattyú gyártásban jeleskedik, de magas minőségben állítanak elő elektromos rendszereket, generátorokat és vízszabályozó rendszereket is.

Az pedig nem pusztán a véletlen műve, hogy az olaszországi cég ennyire közkedvelt. Termékeik alkalmasak ipari és lakossági felhasználásra is egyaránt. Ebből pedig az következik, hogy a Pedrollo házi vízművek is a legmagasabb minőséget képviselik. Legnagyobb előszük, hogy mentesek a szilárd szennyeződésektől és koptató hatástól. Nyugodtan használhatjuk bármilyen folyadékhoz, feltéve, hogy az nem támadja a szivattyú anyagát. Ezek a termékek nem robbanásveszélyesek, és egyáltalán nem agresszívak.

A csúcsminőségű alapanyagok és technikai jellemzők ellenére hozzáférhető áron kapható, így senkinek sem kell lemondania róla. A kezelőfelülete is teljes mértékben felhasználóbarát, ezért akkor is jó választás, ha valaki csak most ismerkedik a szivattyúk és vízellátó rendszerek világával.

Wilo

A hidrofor rendszerek piacán jelentős szerepet tölt be a Wilo. A Dortmundból származó cég eredetileg réz termékek gyártásával foglalkozott. Kezdetben lepárló felszerelést állított elő az élelmiszeripar számára. Az elmúlt 150 évben azonban a szivattyú ipar digitális úttörőjévé vált.

Egy Wilo hidrofor rendszer ideális választás otthoni felhasználásra, ugyanis rendkívül csendes. Ez fontos szempont, hiszen igencsak idegesítő tud lenni egy folyton zúgó masina. Halk működésének köszönhetően viszont garantáltan nem fogja zavarni a mindennapjainkat.

A Wilo termékek kifejezetten energiatakarékosak, miközben magas hatásfokon dolgoznak. A legújabb technológiát és minőségi alapanyagokat ötvöznek, így, ha egy Wilo vízmű mellett döntünk, garantált, hogy több tíz évig is hasznunkra lesz. Ha pedig korszerűsíteni szeretnénk, a Wilonál első kézből kaphatjuk a legfrissebb fejlesztéseket.

Leo

A hazai szivattyú piac egyik legközkedveltebb márkája a Leo. Nem meglepő, hiszen a több évtizedes tapasztalattal rendelkező kínai cég a világ 140 országában értékesíti termékeit. Ezt olvasva azt gondolhatjuk: kínai cég? Akkor biztos gagyi. De nem! A Leo szivattyúk és házi vízművek nem tömegcikk kategória. A jó ár/érték arány mellett hosszú garancia idővel rendelkeznek, és szükség esetén az összes alkatrészt azonnal pótolhatjuk.

A vállalat törekszik jó viszonyban lenni a vásárlókkal és a forgalmazókkal. Legnépszerűbb termékeik a kis és nagy teljesítményű szivattyúk és vízművek, melyek ideálisak lakossági felhasználásra. A nemrég létrehozott európai raktár pedig garantálja a gyors kiszállítást. Ez igen nagy előny az alacsony árak mellett.