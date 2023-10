Casio - fedezd fel a legendás márka történetét

A Casio márka alapítója Kashio Tadao volt. Ez a fiatal japán férfi a középiskola elvégzése után, rögtön esztergályosként helyezkedett el. A vállalat tulajdonosa, ahol dolgozott, nagyon hamar felismerte a fiú tehetségét, és arra ösztönözte, hogy tovább képezze magát és ismereteit. Ennek eredményeképpen 1946-ban, közvetlenül a második világháború vége után, megnyitotta saját cégét Kashio Seisakujo néven. Egy évvel később átnevezték Casio Computer Co. Ltd.-re, és a Tadao testvérei, azaz Kazuo, Toshio és Yukio is csatlakoztak az üzlethez.

A testvérek első találmánya egy olyan eszköz volt, amely lehetővé tette, hogy a cigaretta a végéig égjen. Ez gyorsan népszerűvé vált, és lehetővé tette a vállalat további növekedését. A következő években a vállalat elsősorban fejlesztett számológépek gyártásával foglalkozott. 1974-ben mutatták be az első karórát, az innovatív berendezésekkel felszerelt Casiotron-t. Néhány évvel később egy számológéppel felszerelt karóra látott napvilágot, amely sikert aratott, és világszerte ismertté tette a céget. A Casio esetében a legendává vált karóra a G-Shock modell. Ez ütésálló és rendkívül tartós készülék. Az egész világon népszerűvé vált, és még ma is az egyik legkedveltebb karóra.

Casio karórák - miért van még mindig kereslet rájuk?

A piacon kapható karórák hatalmas választéka ellenére a Casio márka továbbra is nagyon népszerű. Mindez annak köszönhető, hogy ezeket a termékeket a legapróbb részletekre is odafigyelve alkották meg. Ezek az órák követik a trendeket, és képesek teljesíteni a legigényesebb felhasználók elvárásait is. Megbízhatósággal, valamint modern és divatos dizájnnal jellemeznek.

Fotó: Casio

Casio - férfi karórák a sportos tartozékok rajongóinak

A Casio férfi karóra kiváló választás azoknak a férfiaknak, akik divatosan és stílusosan szeretnék bemutatni magukat. Kétségtelenül a legfelismerhetőbb modell a G-Shock, az ikonikus karóra, amely egyedi ütésgátló rendszerrel van felszerelve. Különösen alkalmas különféle sportokhoz, de mindennap is kényelmesen viselhetó. A széles színválasztéknak köszönhetően könnyen megtalálhatod a minden elvárásnak megfelelő modellt. Az Edifice férfi karórák viszont a sportos stílus és az elegancia kombinációja. A tokok és a karperecek kiváló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. Különböző kiegészítő funkciókkal felszerelve mindenféle helyzetre tökéletesek. A klasszikus karórák rajongóinak biztosan tetszeni fog a Retro termékcsalád. A formatervezésük a piacon megjelent első modellekre utal.

Casio - női karóra a japán design rajongóinak

A Casio női karórákat gazdag stílusuk jellemzi, amely tökéletesen illeszkedik a jelenlegi trendekhez. A G-Shock BABY-G sorozat tipikusan sportos modellek, amelyek a legszélsőségesebb körülmények között is jól teljesítenek. Szíjjal vagy karkötővel ellátott Casio Classic sorozatú női karóra ideális ajánlat azoknak a nőknek, akik mindennapi használatra keresnek időmérőt. Nemcsak divatosak és időtállóak, hanem nagyon könnyűek is. A vintage modelleket viszont téglalap alakú tokjuk és digitális kijelzőjük különbözteti meg. Kialakításuk emlékeztet az 1980-as és 1990-es években népszerű modellekre.

Fotó: Casio

Casio karórák - időtlen klasszikusok

A Casio karórákat nemcsak tartósságuk és precíz kidolgozásuk, hanem kiváló és időtlen jellegük is jellemzi. Ezt mindenekelőtt az is tanúsítja, hogy leginkább a márka első éveiben gyártott modellekre hasonlítanak. Továbbfejlesztették és modern funkciókkal látták el őket. A Casio kinálatában mindenféle férfi és női órákat találhatók a legkülönfélébb alkalmakra. Így nem csak sportos, gumiszíjas modelleket találhatsz, hanem olyanokat is, amelyek gazdagon díszített borítással rendelkeznek, és tökéletesek egy esti szórakozáshoz. A kiváló minőségű anyagok, például az ásványi üveg és a tartós rozsdamentes acél használata biztosítja, hogy a legigényesebb vevők elvárásainak is megfeleljenek. A Casio karórák ideális választás azok számára, akik olyan órákat keresnek, amelyek biztosan soha nem mennek ki a divatból, és nagyon hosszú ideig szolgálnak.