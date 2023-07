Tóth Erzsébet az SK On Hungary Kft. pénzügyi részlegének a tagja, aki már azelőtt csatlakozott a vállalathoz, mielőtt a cég magyarországi gyárai felépültek volna. Ő felelős a gyártási anyagok, felszerelések és szolgáltatások költségeiért, valamint könyveléséért. 2018 decemberében érkezett a céghez, amikor az SK On anyavállalata, az SK Innovation megvásárolta az észak-magyarországi Komárom mellett fekvő, jövőbeni gyára területét. Másként fogalmazva ő is hozzájárult az alapokhoz, hiszen már akkor a vállalatnál dolgozott, amikor még a magyarországi cég be sem volt jegyezve, illetve miközben a gyár épült. „Másfél éven keresztül, mielőtt az ideiglenes konténeriroda megnyitott volna Komáromban, minden nap korán keltem és 4 órás oda-vissza utat tettem meg az akkor még Budapesten lévő irodába. Ma is érzem és emlékszem arra az izgatottságra, amikor először beléptem a később elkészült komplexumba.”

Miután az SK Innovation önálló akkumulátorgyártó divíziója létrejött, 2021 októberében megalapításra került az SK On, melynek európai piacra lépésének előörse Magyarország lett. 2020 januárjában elkezdődött a termelés a komáromi üzemben, melynek éves termelési kapacitása 7.5 GWh. Ekkora mennyiségű akkumulátorcella gyártásának köszönhetően 120.000 elektromos autóba lehet akkumulátort építeni.

Idén Erzsébet volt az első, a vállalat európai részlegén, aki öt éves szolgálatáért elismerő plakettet kapott. A vele készült interjúban azt mondta „Más cégekkel ellentétben, ahol korábban dolgoztam, az SK On Hungary-nél a részlegvezetők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy olyan légkört teremtsenek, melyben minden dolgozó jól érezheti magát a munkája során.” Hozzátette, hogy a pénzügyi csapat, ahol ő is dolgozik, olyan összetartó, hogy olykor még hétvégeken is együtt utaznak el pihenni.

Fotó: SK ON Hungary

Komáromi születésűként kezdetben nem volt könnyű számára koreai cégnél dolgozni, ahol a nyelvtől kezdve az ételen át a kultúráig, minden más volt. A koreai köszönés ismeretlen volt számára, illetve olykor nehéznek találta a koreai nevek kiejtését is. „A koreai kollégáim angol neveket vettek fel, hogy könnyebb legyen kiejteni, míg az étkezések során szándékosan váltogattuk a koreai és magyar éttermeket. Eunhee Ryu a koreai női kézilabda válogatott csapatkapitányba például az egyik magyar csapatnál (Győri Audi ETO) játszik, szóval a koreai kollégáimmal elmentünk megnézni egy kézilabda meccset.”

Csak akkor realizálódott benne, hogy mekkorát is nőtt a cég, Amikor azok a munkavállalók, akik a harmadik, iváncsai üzemben dolgoznak majd, Komáromba jöttek a betanulási folyamatra. „Büszkévé tett, amikor láttam, hogy a komáromi mérnökök az új dolgozókkal megosztják a tudásukat és tapasztalataikat, melyeket az első és a második gyáregységben való munka során gyűjtöttek.” Az vállalatnak mindössze 5 munkavállalója volt, amikor Erzsébet a céghez csatlakozott, mostanra azonban ez a szám már 3000-re növekedett. „Láttam ahogy az első kapavágásokat megteszik a gyár építése során, akárcsak a gyártás első napját, valamint az első akkumulátor szállítmányokat – készítettem is egy csoportképet a kamion előtt a dolgozókkal. Tulajdonképpen akkor csatlakoztam a céghez, amikor az még teljesen nullán állt, míg mostanra a gyárak száma három lett. Szeretném majd a jövőben mindazt a nagyszerű pillanatot is megosztani, melyek az SK On Hungary-re várnak a folyamatos növekedésnek köszönhetően.”