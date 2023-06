Egy mesebeli, belföldi kaland kicsiknek és nagyoknak

Az elmúlt években útnak indult egy barátságos kezdeményezés, a Kajla útlevél, ami a gyermekekkel való közös utazásokat teszi még kalandosabbá és varázslatosabbá. Az ötletet a Magyar Turisztikai Ügynökség indította útjára, hogy a kicsik és nagyok vidám, játékos módon - és persze kedvezményesen - ismerhessék meg Magyarország legizgalmasabb helyeit és programlehetőségeit.

A Kajla-univerzumban az alsó tagozatos gyerekek díjmentesen, míg családjaik méltányos áron vehetik igénybe a MÁV-, ​​a VOLÁNBUSZ, a GYSEV, a BAHART és a MAHART-szolgáltatásait, illetve a programban szereplő települések helytörténeti nevezetességeit, természeti kincseit is ingyen vagy jelentős árengedmények mellett látogathatják. Ezeken az állomásokon Kajla, a bohókás kölyökvizsla segít pecséteket gyűjteni és bezsebelni a rengeteg jutányos lehetőséget.

Az izgalmas úticélok között felfedezésre váró várromok, állatkertek, játszóterek is találhatók, amelyek így vagy úgy, de mindenki számára lenyűgöző élményt nyújthatnak.

Aktív pihenés az egész család számára

Egy nyaralás mindenkinek mást jelent: van, akinek aktív sportokkal, nagy kirándulásokkal kapcsolódik össze, míg másnak valóban csak annyira van szüksége, hogy egy helyben, a lehető legpihentetőbb módon használja ki a rendelkezésére álló wellness-élményeket. Nos, bármelyik tábort is erősítse a családod, ha közös utazást terveztek, mindkét esetre tudunk egy-egy alternatívát.

Nagyobb gyermekekkel kifejezetten nagy buli - és bakancslistás program - biciklivel megtenni a Velencei-tó kört, amely rengeteg érdekességet, és persze gyönyörű látványt tartogat. Az alap táv 30 km, de ambíciózus és gyakorlott kerékpározókként +13 km-rel is meghosszabbíthatod az utat, ami extra kihívásokkal és emelkedőkkel fogja megfűszerezni a kirándulást.

Az idősebb generációnak ajánlott kikapcsolódás- kevésbé megterhelő mozgással, nem mindennapi módon, de a természet lágy ölén -, a madárles-túraútvonalak . Magyarország tele van szebbnél szebb kirándulási lehetőségekkel, természeti kincsekkel, amelyek során ornitológiai élményekkel is gazdagodhatsz. Ha tetszik az ötlet, a nagyvadállománnyal rendelkező Gemenci erdőt, de a növényritkaságokkal és vízi madarakkal teli Merzse-mocsár környékét is érdemes bebarangolni.

Végül, de nem utolsó sorban Magyarország fürdőtavaira is vethetsz egy pillantást, ahol egytől egyig festői környezetben adhatod át magad a gondtalan pihenésnek – érdemes azokat a helyeket megcélozni, amelyek kevésbé ismertek! Tehát, ha szívesen túllépnél a Hévízi tófürdőn, nézd meg, hogy nagycsaládosként milyen csodákat nyújthat nektek az Arlói-tó vagy a Szelidi-tó vidéke.

Szedd magad akció – ha egy nem mindennapi programra vágysz

Fontos számodra, hogy a családoddal eltöltött idő alatt a gyermekeid értékrendjére is hatást gyakorolj? Kutatod azokat a lehetőségeket, amelyek a megszokottól eltérően szakítanak ki a szürke hétköznapokból? Akkor itt az idő, hogy részt vegyél a szedd magad akciók egyikén, és vidd magaddal mindazokat, akikkel közösen is szeretnél átélni valami különlegeset, valami értékteremtőt. De miről is van szó pontosan?

A szedd magad programokra szezonálisan lehet jelentkezni, ennek keretében saját kezűleg szüretelheted le magyar termelők gyümölcseit, zöldségeit vagy virágait. Ezek a lehetőségek az ország számos pontján elérhetők, de meghatározott időkben, ezért érdemes előre kinézni a neked szimpatikus alternatívákat.

Bár nem újkeletű kezdeményezésről beszélünk (sőt, több mint 40 éves hagyományról van szó), mégis napjainkban, a zero waste életvitel és az otthoni befőzések egyre nagyobb népszerűségével vált egyre felkapottabbá. Viszont a szedd magad eseményeknek emellett is rengeteg pozitívuma van: a minőségi termények megszerzésétől kezdve, a kedvező árakon át, a helyi gazdák és termelők támogatásáig.

Így gazdagodj sok új élménnyel anyagi stressz nélkül!

Még a legtudatosabb tervezés mellett is belecsúszhatunk abba, hogy a nyaralások anyagi kérdést vessenek fel. A közös élményeknél azonban nem sok szebb ajándékot adhatunk a gyermekeinknek, szüleinknek és nem utolsó sorban magunknak, ezért, ha csak egy minimális segítségre van szükséged egy újabb utazáshoz, érdemes elgondolkodni egy kis összegű kölcsön igénylésén.