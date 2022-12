Víztakarékosság: figyelj oda egy cseppet

Vízfogyasztásunkat néhány egyszerű, könnyen beszerezhető eszközzel is visszaszoríthatjuk. A csaptelepeken lévő vízsugárszabályzót például érdemes víztakarékos típusra cserélni. Egy hagyományos perlátoron keresztül percenként átlagosan 13 liter ivóvíz távozik. A korszerűbb perlátorok viszont oxigénnel dúsítják a vizet, ezáltal ezt a mennyiséget percenként 2-6 literre redukálják.

Sokak szerint talán szóra sem érdemes, de most mégis szóba hozzuk, mert a kis és nagy dolgoknak egyaránt érdemes egy kis figyelmet szentelned: szerelj fel víztakarékos wc tartályt, hogy valóban annyi vizet használj öblítéskor, amennyire szükség van.



Áramfogyasztás: rázós ügy?

Ha légkeveréses sütővel felszerelt a konyhád, mindenképp érdemes kihasználnod annak előnyeit. Így nemcsak alacsonyabb hőfokon, de gyorsabban is elkészül az étel. Ha módodban áll, ruházz be egy energiatakarékos, lehetőleg No Frost-technológiával ellátott hűtőszekrényre. Eleve kevesebb energiát fogyaszt, ráadásul attól sem kell majd tartanod, hogy a nem kívánt jegesedés lerontja a hatásfokát. Ha ugyanis a hűtőd belsejében jégpáncél keletkezik, csak nagyobb fogyasztás mellett lesz képes biztosítani a kívánt hőfokot. Számos háztartásban megtalálható a villanybojler is. Vízkőtelenítsd évente, hogy megfelelő hatásfokkal, optimális fogyasztás mellett működhessen.



Hőszivattyú: költséghatékony és környezetbarát

A hőszivattyú megújuló energiaforrásokat felhasználva biztosítja otthonod kellemes hőmérsékletét, igény szerint akár melegvíz ellátását is. A hőt a környezeti levegőből, a talajból vagy a vízből vonja el, majd egy közvetítő közeg, többnyire víz segítségével juttatja el a szivattyúhoz csatlakoztatott hálózatba. Működéséhez áram szükséges ugyan, de a hőszivattyú használat közüzemi díj vonzata így is jóval elmarad a hagyományos fűtési rendszerek költségeitől, mivel kedvezményes áram tarifával működtethető. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy kiépítése jelentősebb összegű egyszeri beruházást igényel.