A növekvő igényre pozitívan reagáltak a vállalatok is: alkalmazkodtak az új tendenciákhoz. Ez egyrészt azt jelenti, hogy többeket kezdtek el foglalkoztatni, másrészt pedig azt, hogy új, alternatív módszerekkel igyekeznek lépést tartani. Nézzük, melyek ezek!

Alternatív módszerek az áruszállításban

Amikor hagyományos áruszállításról beszélünk, akkor általában arra gondolunk, amikor egy futár a nap elején csomagokkal teli autójával elindul, hogy a nap végéig szépen kiosztogassa azokat a megfelelő címeken, majd üres rakodótérrel visszatérjen a központba. Ma már azonban ennél sokkal többet tud a világ!

Csomagpontok

A hagyományos áruszállítás egyik nagy korlátja, hogy a címzettnek otthon kell lennie, amikor megérkezik a csomag. Persze kérhetjük az irodába vagy az épp aktuális tartózkodási helyünkre is, de ez egy kissé megbonyolítja a folyamatot. Ezt hidalhatjuk át, ha csomagpontokat használunk. Ezek kedvező áron kínálnak kényelmes megoldást: számtalan helyről és bármikor adhatunk fel csomagot – a címzett pedig hasonló feltételekkel veheti át. Azt viszont ne feledjük, hogy a csomag csak korlátozott ideig vehető át! A további részletekről érdemes a kiválasztott szolgáltatónál érdeklődni.

Okos kézbesítés

Az okosotthon-megoldások számtalan dologra jók lehetnek. Befűthetjük a lakást, mire hazaérünk a nyaralásból, lehúzhatjuk a rolókat, ha nem szeretnénk, hogy egész nap besüssön a nap - mindezt a távolból. Sőt, manapság az okosmegoldások már a csomagszállítást is megkönnyítik! Már létezik a technológia, ami lehetővé teszi, hogy amikor a futár közeledik a bejáratunkhoz és jelez, mi a távolból 30 vagy 60 másodpercre kinyissuk neki az ajtót. Ilyenkor ő becsúsztatja a csomagunkat, és már mehet is a következő címre, az ajtónk pedig bezárul mögötte. Ilyen egyszerű és biztonságos!

GPS-megoldás

Az okosmegoldások egy jól működő GPS-rendszerrel kiegészítve szintén sokra képesek: nemcsak címekre, hanem gyakorlatilag bárhová ki tudják szállítani az adott csomagot. Ha éppen nem vagyunk otthon, hanem valamit a városban intézünk, akkor e technológia segítségével oda kérhetjük a szállítást, ahol éppen vagyunk. Ez sajnos – a fent említett módszerhez hasonlóan – még nem érkezett meg hazánkba. Ám ami külföldön lassan bevett szokásnak számít, csak idő kérdése, hogy itt is megvesse a lábát!

Önjáró drónok

Nem, nem egy sci-fit idézünk magunk elé: már most, a XXI. században is elérhetővé vált az igazán high-technek számító, drónnal való áruszállítás. Sőt, nemcsak elérhető, hanem széles körben használt is ez az eljárás: az elmúlt években az e-kereskedelem, az élelmiszerszállítás és az orvosi kellékek szállítása is sokat profitált belőle. Bátran kimondhatjuk: a jövő már itt van!

Kerékpáros futárok

Az, hogy egyre több területen tudjuk kihasználni a kerékpáros kiszállítást, több szempontból is előnyös. A biciklis futárokat foglalkoztató applikációkon keresztül ma már nemcsak a vacsoránkat rendelhetjük meg, hanem az új cipőnket is, de még a heti nagybevásárlást is elintézhetjük. Így egy gyors, környezetbarát, egyszerű és emberközeli áruszállítási módszert használhatunk. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mennyien élnek ebből az elfoglaltságból!

Az tehát jól látszik, hogy csak úgy, mint megannyi más területen, az áruszállításban is beköszöntött a high-tech megoldások időszaka. Amennyiben ezeket környezetbarát módon tudják alkalmazni, az emberiség csak profitálhat belőlük!