Védőbevonat a tetőn

A speciális védőfestést általában szórópisztollyal végzik, és bármilyen felülethez akad megfelelő festék. Akár fém, pala vagy cserép tető legyen a házunkon, megfelelő tisztítás után a szakemberek bármelyikkel elboldogulnak. Az így keletkezett védőréteg ellenáll az UV sugárzás káros hatásainak, a szélnek és a fagynak is többek között. A tető így strapabíróbbá válik, hiszen a festék elfedi a kisebb repedéseket, és megakadályozza, hogy azok tovább repedjen. Ezzel a módszerrel jó néhány évvel meghosszabbíthatjuk a tető burkolatának élettartamát, és ráadásul sokkal szebbé is tehetjük. Nem csupán spórolunk vele, de olyan színt választhatunk, amely megfelel saját ízlésünknek. A klasszikus piros mellett ma már bármilyen színű tetőfestés lehetséges.

Milyen a minőségi tetőfestés?

Sok szakember kínál tetőfestést, azonban az igazi minőséget csak a valódi profik garantálják. A tetőfestés mindig tisztítással kezdik. Magasnyomású tisztítóval teszik alkalmassá a felületet a festésre, amely minden szennyeződést eltakarít. Ezután jön alapozás – legalább két rétegben viszik fel a festéket a tetőre. A festés nem csak az időjárás viszontagságaitól véd, de például vízhatlanná teszi a tetőt, valamint meggátolja a mohásodást is. Ezáltal a tető legalább plusz húsz évvel tovább marad újszerű állapotban. A minőségi tetőfestés tehát komoly szakértelmet kíván. Ha olyan szakembert találunk, akinél kiderül, hogy nem szokása tetőt tisztítani vagy csak egy rétegben viszi fel a festéket, akkor jobb lesz mást keresnünk. Az ilyen festések ugyanis nem fogják sokáig bírni, hiszen nincs elegendő réteg a tetőn, ami meggátolná a kopást.

Tetőfestés árak

A tető festésének árát általában négyzetméterben adják meg. A munkadíj függ az épület magasságától, továbbá a tető szerkezetének jellegétől és természetesen az állapotától. Ezen kívül számolnunk kell azzal is, hogy ha extra réteget kérünk vagy különleges színt, az plusz kiadásokat jelenthet. Vagyis ebben az esetben nehéz lehet kikalkulálnunk az árakat, hiszen azok nagyban függnek a saját választásunktól és a házunktól is. Ugyanakkor annyi biztos, hogy jelentősen olcsóbb megoldás, mint a tetőelemek cseréje. Továbbá ezen kívül kevesebb macerával is jár annál. A tetőfestés általában gyorsan lezajlik, így a tulajdonos életvitelszerűen lakhat az otthonában. Ez egy teljes vagy részleges tetőcsere esetében viszont már nem mondható el. Az állványok és a folyamatos, elhúzódó munka igencsak hatással van a lakók mindennapi életére... A tetőfestés tehát nem csak költséghatékony, de egy rendkívül gyors módja is a tető megújításának. Így valóban érdemes lehet fontolóra vennünk, ha szeretnénk feljavítani házunk tetőszerkezetének állapotát.