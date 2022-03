Vad- és hőkamerák

A minőségi vadkamerák kiválasztásakor tudnod kell alapvető funkciójukat és céljukat. Ezek az eszközök sötétben, infravörös sugárzás által képesek rögzíteni az állatokat. Fontos tudni, hogy többségük akkumulátorral működik, valamint 4G átvitellel mobiltelefonnal is összekapcsolható. A képek minőségére az alábbi paraméterekből tudsz majd következtetni:

Felbontás

Zársebesség

Timelapse funkció

Mozgásérzékelő

Forrás: Tunatura / Shutterstock.com

A színvonalas hőkamerák esetében választáskor szintén azzal kell kezdenünk, hogy mire is jók ezen eszközök. Ezek az éjjellátó kamerákhoz viszonyítva nagyobb hatótávolságon tudnak működni, valamint teljes sötétben, ködben, esőben is tökéletesen funkcionálnak. A fenti vadkamerához hasonlóan akkumulátorral működnek, melyek egy minőségi darab esetében akár a 10 órás üzemidőt és képes biztosítani. Kezdők számára ideálisabb lehet egy kompakt kialakítású, könnyebb darab. Sok gyártó látja el készülékeit extra funkciókkal is, mint például készenléti üzemmód vagy zajcsökkentés, amely jelentősen javítja a képek minőségét.

Mindkét eszközről elmondható – kinti használatukból adódóan -, hogy ellenállóak az időjárási körülményekkel szemben. Ez természetesen alapvető elvárás, hiszen enélkül használatuk nem lenne megoldható.

Egyéb kiegészítők

Természetesen a fegyveren és az kamerákon kívül egyéb eszközökről sem szabad elfeledkezni. Ide tartozhatnak a szemüvegek, vadászsípok, távcső hordozók, valamint az órák is. Ezek ugyan nem alapvetően szükségesek, azonban nagyban meg tudják könnyíteni a vadászatot. Érdemes tehát ezekből is beszerezni az egyedi igények alapján szükségesnek ítélt kiegészítőket.

Forrás: Syda Productions / Shutterstock.com

Összességében látható tehát, hogy az alapvető eszközök beszerzése során fontos körültekintően eljárni és alaposan megnézni a kínálatot a döntés előtt. Ez garantálja majd, hogy tényleg minőségi időt tölthess el a természetben, akadályok és nehézségek nélkül.