Hosszú ideje nem voltam bankfiókban, de amikor legutóbb be kellett mennem a bankomba, döbbenten láttam, hogy milyen sok ember várakozik a sorára. Sorszámot húznak, aztán várnak. Fél órát, egy órát is bizonyos esetekben. Én most megúsztam 25 perc várakozással, az új személyimet kellett bemutatnom. De miért mennek bankfiókba az emberek, ha ma már mindent online is el lehet intézni? Mondjuk a pénztári ki-befizetést nem, de kinek van szüksége manapság készpénzre, amikor minden fizethető bankkártyával vagy azonnali átutalással?

Milyen érzés egy bankfiókban várakozva tölteni az értékes időt? Rossz. A fiatalok főleg sajnálják erre az idejüket, de ma már az idősebb korosztály tagjai közül is csak a „legelszántabbak” járnak bankba. Azért természetesen vannak olyan esetek, amikor csak személyesen történhet az ügyintézés, ilyen banki ügylet például a hitelfelvétel. Ma már persze van online hitel, de a lakáshitelt például nem lehet teljesen online lebonyolítani. Mi is az az online hitel? Az online hitel definíciója nem is olyan egyszerű, mivel több változata is létezik, attól függően, hogy a teljes hitelügyintézés mennyire intézhető online. A személyi hitelek igénybevétele az online hitel ügyintézésnek köszönhetően ma már valóban gyors és egyszerű tud lenni, hiszen a banki videó hívás keretében történő hiteltanácsadás és ügyfél azonosítás jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti a hitelfelvételt. A hitel igénylését a legtöbb banknál egy online igénylőlap kitöltésével elindíthatod, a szükséges dokumentumokat pedig e-mailen elküldheted vagy feltöltheted a bank megadott tárhelyére. Tehát attól online a hitel, hogy az igénylés minél több eleme intézhető számítógépen és nem szükséges a személyes jelenlét. A teljesen online hitel esetében minden lépés elintézhető okostelefon vagy számítógép használatával, de van hitel, ahol csak egyes elemei zajlanak online a hitelfelvételnek. Jelzáloghitel esetében a szerződés aláírása, a közjegyzői ügyintézés semmiképpen sem online zajlik. Az online hitel felvételének lépései Ha eldöntötted, hogy nincs mese, hitelt kell felvenned, akkor az online hitel felvételének gyorsasága ne jelentse azt, hogy meggondolatlanul veszed fel a hitelt. Minden esetben adj némi gondolkodási időt magadnak, ne dönts érzelmi alapon! Használd az online hitelkalkulátorokat, készülj fel időben a hitelfelvételre, nézz utána mindig a részletes feltételeknek és több bank ajánlatát is hasonlítsd össze!

Ha kell, vegyél igénybe független tanácsadói segítséget. Több hiteltípust is vizsgálj meg, az online hitelek között is sok különbség van attól függően, hogy mire kell a hitel.

Érdemes a személyi kölcsön, hitelkártya és áruhitel ajánlatokat is megvizsgálni.

A bankok által felszámított összegen belül a különböző díjak, költségek aránya fokozatosan nő, ezért amennyiben lehet, inkább meglévő hitelkeretet (folyószámlahitel, hitelkártya) használj.

Ne csak a havi törlesztőt figyeld – hogy az mennyire fér bele a jövedelmi helyzetedbe – hanem a hitel teljes költségét, az „apróbetűs részeket” is értsd meg. A leggyorsabb akkor tud az online hitel ügyintézése lenni, ha a saját bankodban veszed fel a hitelt, hiszen itt minden adatodat ismerik (jövedelem, munkáltató, költési szokásaid, stb.). Egy adatlap kitöltésével elindítható az igénylés, a szükséges dokumentumokat beküldöd és várod a bank döntését. A folyósítás 24 órától 3 napig terjedhet, attól függően, hogy milyen hiteltípusról van szó és milyenek a körülményeid: adóstársat kell bevonni, vannak már hiteleid, vállalkozó vagy, több helyről kapsz jövedelmet, stb. Melyek az online hitel előnyei? Jócskán vannak előnyei a hitel online ügyintézésének, bár kétségtelenül a legfontosabb, hogy nem kell sorban állni a bankfiókban. A legtöbb bank értékeli, hogy nem terheled a fiókban dolgozó munkatársait, ezért olcsóbb szokott lenni az online hitel, mint a hagyományos hitel. Az interneten elérhető hitelkalkulátoroknak köszönhetően könnyebben összehasonlíthatod a fogyasztási hiteleket, de a fő előny az, hogy kényelmesen, gyorsan otthonról is igényelheted a kiválasztott hitelt. Az online hitelek általában az ügyintézés menetétől eltekintve megegyeznek a „hagyományos” hitelekkel, tehát például a törlesztésük egyszerű, akár csoportos beszedéssel, rendszeres átutalással automatizálható, előtörlesztésre is van lehetőség. Mekkora összeg igényelhető? Ez attól függ, hogy milyen típusú hitelre van szükséged. A személyi hitelek már pár százezer forinttól akár 10 millió forintig is igényelhetőek – leginkább az igazolható tehermentes jövedelmed, bevonható adóstársak hitelképessége határozza meg a hitel maximális összegét. A hitelösszeg mellett van még egy fontos összetevője a fogyasztási hiteleknek, ez pedig a futamidő. Érdemes a vállalható törlesztőrészlet meghatározásánál erre is odafigyelned, pusztán kényelemből ne válasz túl hosszú futamidőt, mert az megdrágítja a hitelt! Ki igényelhet online hitelt? Az, aki a bank által előírt feltételeknek megfelel. Bárki igényelhet online hitelt, aki megfelel a következő feltételeknek: 18. életévét betöltötte

legalább 3-6 havi munkaviszonyt tud igazolni, jó munkáltatója van

legalább a minimálbérnek megfelelő havi nettó, tehermentes jövedelemmel rendelkezik

magyarországi állandó lakcíme van

büntetlen előéletű, nincs köztartozása, lejárt hiteltartozása (KHR) Ha a saját bankunknál igényeljük a hitelt, akkor az adatainkat a bank eleve látja és a jövedelmet is igazolni tudjuk gyorsan és egyszerűen. A banki döntést alapvetően a fenti feltételek teljesítése – ezt hívják hitelképességnek a bankok – határozza meg, a legfontosabb a megfelelő jövedelem megléte. Mit érdemes átgondolnod, mielőtt kölcsönt vennél fel? Valóban szükséged van arra, amit a hitelből megvásárolsz? Tisztában kell lenned azzal is, hogy bár „fedezet nélküli hitelről” van szó (nincs közvetlenül ingatlan biztosíték a hitelhez), azonban nem-fizetés esetén, végrehajtási szakaszban már bármilyen vagyontárgyadra rátehetik a kezüket, tehát jobb előzetesen meggondolni a hitel felvételét.

