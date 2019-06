Gelencsér Péter szerint jobb előre gondolkodni, mint utólag megbánni egy adás-vételt

Már önmagában az, hogy találjunk az igényeinknek megfelelő otthont, nagy utánajárást igényel. Ám ha úgy is érezzük, hogy találtunk megfelelőt, ne igyunk előre a medve bőrére! Vagyis mindenképpen járjunk utána alaposan, megfelelő állapotban van-e az ingatlan, új esetén pedig annak, hogy a megbeszéltek szerinti minőségben készült-e el! A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében érdemes több tanácsot is megfogadni. Gelencsér Péter székesfehérvári építőipari szakember úgy véli, jobb előre gondolkodni, mint utólag megbánni egy adás-vételt.

A szakember akkor tud nekünk segíteni, ha ismeri a költségvetést

– Az első és legfontosabb az, hogy próbáljunk meg mindig találkozni a kiválasztott ingatlan tulajdonosával és pénzt – előleget vagy foglalót is –, lehetőség szerint csak neki, és szerződéssel ellenjegyzetten fizessünk! – javasolja a szakember, hozzátéve hangsúlyozta, hogy lehetőség szerint ne döntsünk egyből, 1-2 napot aludjunk rá. A meggondolt döntés a jó döntés. A tulajdoni lapot is mindig alaposan nézzük meg, ami lehetőleg aznapi vagy nagyon friss legyen! Ezt már sok esetben bárki meg tudja nézni az interneten keresztül is.

– Mielőtt megvásárolnánk az adott ingatlant, kérjünk meg egy megfelelő tudással rendelkező szakembert, hogy nézze meg, szemrevételezze azt! – mondja Gelencsér Péter, aki szerint nagyon fontos, hogy a szakembernek legyen tapasztalata az építőanyagok, szigetelések tekintetében.

– A legjobb, ha olyan szakembert választunk, aki generálkivitelezésben jártas, és mind az energetika, mind az építészet területén van tapasztalata. A szakembernek mondjuk el, hogy mi a szándékunk az ingatlannal! Például ebben az állapotában szeretnénk beköltözni, vagy a beköltözés előtt milyen minőségben szeretnénk felújítani, esetleg teljesen lebontanánk és újat építenénk a helyére – tanácsolja. Azt se titkoljuk, mekkora a költségvetésünk, azaz mekkora összeg áll rendelkezésünkre az ingatlan megvásárlása után! Pontosan azért, hogy a megfelelő tanácsot adhassa nekünk: vegyük meg, vagy álljunk tovább. Merthogy sok mindent csak a szakember vesz észre, ugyanis egy látszólag felújított ház-lakás több esetben csak „optikai tuningolt”, és a külső mögött sok eltakart probléma húzódik meg. Ezt azonban egy megfelelő szakember többnyire meg tudja állapítani, és látja, hogy milyen állapotban vannak a falak, födémek, vakolatok, tetőgerendák, homlokzatok, illetve mit jelenthetnek az ingatlan repedései. Ne feledkezzünk meg a következőről sem: régi ház vagy lakás esetén az is fontos tudnivaló, hogy milyen közművekkel van ellátva az adott ingatlan, illetve az, hogy ezek a közművek mikor lettek építve, felújítva!

– Vizsgáltassuk meg, milyen az ingatlanon belüli közművek, mint például a villanyvezetékek, vízvezetékek, szennyvízvezetékek, fűtéscsövek és radiátorok állapota, valamint csatlakozási pontjai! Aki ért hozzá, azt is látja, eredetiek-e, vagy valamikor már cserélték azokat. A legjobb, ha van ezekről a cserékről, illetve a beépített anyagokról számla, illetve valamilyen dokumentáció, hogy lehessen tudni, mit építettek be – sorolja az építőipari szakember, nem megfeledkezve a kiválasztott ingatlan áramellátásának fontosságáról.

Ezen a téren ugyanis fontos, hogy az új tulaj milyen gépeket, berendezéseket akar használni, és hogy ezekhez a gépekhez elegendő-e a bejövő áramellátás, illetve a vezetékek alkalmasak-e ekkora terhelésre.

Ha házat vásárolnánk, mindenképpen nézzük meg az alsó rétegek szigetelését is! – emeli ki Gelencsér Péter, hozzátéve, hogy ez azért fontos, mert ezekre nem mindig terjed ki az energetikai tanúsítvány. Ha pedig a ház, amit kiválasztottunk, régi s talán bontandó is, számoljunk azzal, hogy a bontáshoz is engedély kell!

Sokan azon is megdöbbennek, amikor megtudják, hogy a bontás költségei akár a több millió forintot is elérhetik.

– Például a pala veszélyes hulladéknak minősül, így annak elhelyezése jelentősen drágíthatja a bontást – mond egy példát a szakember. De egy kis, 40–50 négyzetméteres lakás komplett felújítása is több millió forintba kerülhet, ezért ezt is érdemes felmérni, mielőtt döntünk. Új lakás vásárlása esetén pedig – az átvételnél –, lehetőség szerint szintén hívjunk szakembert, aki megnézi, hogy megfelelő minőségben akarják-e átadni nekünk a lakást! Csak akkor vegyük át és fizessük ki a munkálatokat, ha mindent a legnagyobb rendben találtunk! Tehát amennyiben szeretnénk, hogy a lakás-ház vásárlása örömöket hozzon, akkor a megfelelő szakember kiválasztása fontos tényező. Ez igaz abban az esetben is, ha építkezni szeretnénk. Sajnos – világít rá Gelencsér Péter – még mindig vannak olyan olcsó „szakemberek”, akik nem vállalnak felelősséget a munkájuk után, és ha probléma van, bottal üthetjük a nyomukat…