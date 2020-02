Egy sokatmondó hirdetés és egy rendezett otthon képe megkönnyítheti a lakáseladást

Egy ingatlan eladása mindig nagyon összetett folyamat. Az eladók szeretnének mielőbb vevőt találni és a lehető legjobb áron túladni a lakáson. A potenciális vevők számára nagyon fontos az első benyomás, ezért összeszedtünk néhány nem túl bonyolult trükköt, melyek segítségével könnyebben, gyorsabban megtalálhatjuk szeretett otthonunk új tulajdonosát.

Legelső lépésként érdemes egy alapos szemlét tartani a lakásban. Nézzünk körül „külső szemlélőként”, hogy mik azok a kisebb hibák, amelyeknek javítása minimális költségbefektetést igényel, mégis sokkal vonzóbbá tehetnék az ingatlant a leendő tulajdonos számára.

Ha a költségvetésünkbe belefér, érdemes egy tisztasági festést beiktatni az eladás előtt, és az esetleges apróbb hibákat kijavítani. Falfestés esetén lehetőleg az egyszerűbb színeket részesítsük előnyben, hiszen a naturális színek bárki számára könnyebben befogadhatók. A munkálatok része lehet az esetlegesen kilógó vezetékek eltüntetése, a régről megmaradt beázás nyomainak elfedése.

Amennyiben családi ház eladásán gondolkozunk, és a magas páratartalom vagy az elavult szigetelés miatt penészfoltok jelennek meg akár a nyílászárók körül, akár a lakás más területein, érdemes megszüntetni a problémát a jövőbeli vevők érkezése előtt. Habár ezek hétköznapi dolgok, egy idegen szempár számára mégis zavaróak lehetnek az első benyomás kialakításánál.

Manapság egyre többen veszik igénybe az ingatlanportálok szolgáltatásait, legyen szó eladásról vagy kiadásról. Egy jó hirdetéssel megkönnyíthetjük a magunk és az érdeklődők dolgát is. Az ingatlanoldalak adatlapján a lehető legtöbb információt adjuk meg az eladásra kínált ingatlanról! Minél több részletre kitérünk, annál könnyebben elkerülhetjük az érdeklődőktől áradó kérdések sokaságát. Legyen egyértelmű többek között az alapterület, a szobák száma és nagysága, a burkolatok milyensége, illetve az ingatlan állapota is.

Próbáljunk a vevő fejével gondolkodni, tegyünk fel magunkban minden olyan kérdést, ami minket is érdekelne egy lakással kapcsolatban, és ezeket a kérdéseket válaszoljuk is meg a hirdetési felület kitöltésekor. A megfogalmazott szöveg legyen informatív, frappáns, emeljük ki az ingatlan előnyeit, de ne rejtsük véka alá azt se, ha valami esetleg felújításra szorul.

Az ingatlanportálokon kulcsfontosságú szerepe van a fotóknak. A vásárlók túlnyomó többsége először a fotók alapján ítél, és csak utána olvassa el az ingatlan leírását, ezért nagyon fontos, hogy ne homályos, sötétedés utáni, lámpafénynél készült képeket töltsünk fel. Lehetőség szerint ne szerepeljen a fotókon se háziállat, se ember. A képeket próbáljuk a lehető legelőnyösebb szögből elkészíteni, hogy minél többet megmutassanak a lakásból. A fényképek készítése előtt mindenképpen rakjunk rendet! Kevés hervasztóbb dolog van egy vevő számára, mint a túlzsúfolt lakás, a konyhában sorakozó mosatlan edények vagy a frissen kiteregetett ruhák látványa. Rakjunk rendet, és legalább a képen látható helyeken rendszerezzünk, ezáltal sokkal jobb benyomást tehetünk a még keresgélő vásárlókra!

Amennyiben személyes látogatásra is sor kerül, szintén nagyon fontos a rend és a tisztaság. Ilyenkor ne sajnáljuk az időt egy alapos takarításra, hiszen egy szép és rendezett lakásba öröm belépni, és így a kisebb hibák is kevésbé tűnnek fel. A szép tiszta fürdőszoba, a ragyogó konyha, a por- és kacatmentes szobák látványa első látásra is megnyerő lehet. A kilátás is sokak számára fontos, legyen szó társasházi lakásról vagy családi házról, ezért az ablakok megpucolását sem érdemes ilyenkor megspórolni.

Sokak számára nehéz döntés az ingatlaneladás során, hogy kérjék-e szakember segítségét az értékesítésben. Ez is egy olyan kérdés, amellyel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Sokan gondolják azt, hogy egyedül könnyebben boldogulnak, nem szeretnének külső segítséget kérni, és talán így egyszerűbb a potenciális vevők látogatásának megszervezése is. Mások szerint egy igazi áldás, ha szakembert is bevonnak, hiszen egy profi ingatlanos könnyebben felkutatja azokat a vevőket, akik kimondottan a mi lakásunknak megfelelő paraméterekkel rendelkező ingatlant keresnek.

Bárhogy is döntünk, az érkező vevőkkel legyünk nyitottak, kommunikatívak, és igyekezzünk minél több információt átadni a személyes találkozás során.