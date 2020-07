A nappaliban a mennyezeti lámpák mellett fontosak a funkcionális fények is

Érdemes ügyelni rá, hogy a helyiségek funkciójának megfelelően válasszuk ki a fényforrásokat. Nappali esetén a központi meg­világítás mellett célszerű a praktikus megoldásokra is gondolni, hiszen a fő lámpa mellett egy kisebb álló- vagy olvasólámpa is jó szolgálatot tehet.

A lakás egyik legfontosabb tényezője a világítás. Közérzetünk és kényelmünk szempontjából is kiemelten fontos, hogy otthonunk megvilágítása életvitelünknek megfelelő és minden igényünket kiszolgáló legyen. A jó megvilágítás midig illeszkedik az adott tér funkciójához, hiszen a mutatós külső mellett a praktikusság is elengedhetetlen szempont. A lakás különböző pontjain más erősségű és melegségű fények ideálisak. Fényforrások tekintetében nyugodtan mondhatjuk: inkább több legyen, mint kevesebb.

Divatosak a rusztikus, a retró és a skandináv stílusú darabok

Mindenekelőtt hangsúlyoz­ni érdemes, hogy a természetes fényre rendkívül nagy szüksége van az emberi szervezetnek. A vitaminok beépüléséhez, hasznosulásához is hozzájárul, valamint a napfényből nyert D-vitaminnak egészségügyi szempontból is fontos szerepe van. Otthonunkba a természetes fények a jól megválasztott nyílászárókon át érkeznek. Ám nemcsak az ablakok mérete, hanem a lakás elhelyezkedése is befolyásolja a beáramló napfény mennyiségét. Egy biztos, mesterséges fényre minden otthonban szükség van. Jó esetben csak este és éjszaka, ám alkalmanként a nap más időszakában is villanyt kell kapcsolni. Ahhoz, hogy a világítás ne csak stílusos, de kellően funkcionális is legyen, érdemes gondosan megtervezni, hogy melyik helyiség milyen minőségű és mennyiségű fényt igényel.

Már a lakásba lépéskor fontos, hogy megfelelő fények töltsék be a teret. Az előszoba esetében ideális a magasan, akár a mennyezeten elhelyezett lámpa. Mivel ennek a helyiségnek általában nincs ablaka, jó választás lehet az erős fényű, meleg fehér fényforrás beszerzése. Ha van itt tükör, akkor azt érdemes egy spotlámpa segítségével erősebben megvilágítani. Ezeket a tükör két oldalán helyezzük el, így árnyékmentes tükörképet kapunk. Stílusában célszerű olyan darabot választani, amelyik jól tükrözi az otthon egészét, és kellemes első benyomást kelt az érkezőknek.

Multifunkcionális mivolta miatt a nappaliban elengedhetetlen a központi és a hangulatvilágítás. Előbbit érdemes a mennyezeten elhelyezni és kissé a térbe lógatni. Emellett a fotel vagy a kanapé közelében elhelyezhetünk egy funkcionális álló- és olvasólámpát, hiszen a pihenéshez vagy a munkához nem szükséges, hogy az egész tér fényárban ússzon. A világítótestek átgondolt, harmonikus elrendezése otthonos hangulatot varázsol. Ideális választás a nagy fény­erejű, szórt fényű csillár vagy a többágú függeszték lámpa, ami akár az egész térnek elegendő fényt biztosít. Jelenleg divatosak az indusztriális, a retró, a rusztikus és a skandináv stílus darabjai is.

A nappaliba és a hálószobába egyaránt jó választás lehet, ha hangulatfényeket alkalmazunk, ugyanis ezek amellett hogy különleges atmoszférát teremtenek, ellazítanak és fokozzák a kellemes közérzetet. Az elhelyezéstől és a fény irányától függően kiemelhetünk vele tárgyakat, bútordarabokat, valamint fény-árnyék játékkal tehetjük hangulatosabbá a teret. Ezek a berendezések fényt ugyan adnak, de elsődleges funkciójuk inkább dekoráció jellegű. Használhatunk LED-lámpákat, melyek amellett hogy költségtakarékosak, a hagyományos kiviteltől eltérően nem melegszenek át, így hosszabb idejű használat során sem tesznek kárt a közelükben lévő tárgyakban. Természetesen alkalmazhatunk színes hangulatfényeket is a még bohókásabb atmoszféráért. Dolgozószoba ese­tén részesítsük előnyben a funkcionális megoldásokat. Ilyenkor az asztali vagy a falra szerelhető termékek biztosítják, hogy a nap minden szakában megfelelő fények mellett végezhessük munkánkat.

Az otthon szíve és lelke a konyha, ahol a család összeül az étkezések alkalmával. Ha csak a főzésre gondolunk, nagyon zavaró, ha árnyékokkal teli a helyiség, így a világítás megtervezésénél ügyeljünk arra, hogy minden szegletet megfelelő mennyiségű fény érhessen. A központi világítást érdemes a munkapult fölé vagy azzal szembe helyezni. Emellett egyre népszerűbbek a konyhaszekrénybe épített spot­lámpák, melyek egyszerre divatosak és praktikusak.