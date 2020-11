A háztartás számos területén nagyon hasznos termék az alufólia

A házimunkák során is hasznát vehetjük az alufóliának: gyorsíthatja a vasalás folyamatát és a makacs ételmaradékok eltávolításában is hatékony segítséget nyújt.

Ha sütögetésről vagy az ételek elpakolásáról van szó, rögtön eszünkbe jut az alufólia, amely egy rendkívül sokoldalú konyhai segédeszköz. Az alábbi tippek-trükkök alkalmazásával időt és pénzt is megspórolhatunk, ráadásul a mindennapi teendőink egy részét is megkönnyíthetjük.

A fűtés hatékonysága jelen időszakban kiemelten fontos, főleg, hogy egyre többen dolgoznak otthonról, amely egyben azt is jelenti, hogy az otthon melegét egész nap fent kell tartani. A fűtés teljesítményének fokozására is segítségül hívhatjuk az alufóliát, így még a rezsin is spórolhatunk egy keveset. Egy kartonlapot többször tekerjünk körbe alufóliával úgy, hogy a fényes oldala legyen kifelé. Ezt tegyük a radiátor mögé, így megakadályozhatjuk, hogy a radiátor hátsó részéből a falon át távozzon a hő.

A legtöbb háziasszony számára a vasalás nem tartozik a kedvenc tevékenységek közé, mivel amellett, hogy időigényes a folyamat, fizikailag is könnyű elfáradni egy nagy kupac ruha kivasalása közben. Mivel a vasalás során a legtöbb hőt a deszka magába szívja, ezért gyakran többször át kell menni a ruhákon a tökéletes simaság érdekében. Azzal, hogy a vasalódeszkát borító textil alá alufóliát helyezünk, a ruhákat sokkal gyorsabban és hatékonyabban kivasalhatjuk.

A sütés és a főzés sokak által nem várt része a mosogatás. Az odaégett ételmaradékok súrolása az átlagos mosogatószivacsokkal bizony nehézkes. A tapasztalt háziasszonyok ilyenkor a fémdörzsi után nyúlnak – ha az edény borítása engedi és nem okozunk vele felszíni karcolásokat. Ha éppen nincsen kéznél ez az eszköz, akkor erre a célra egy összegyűrt alufólia galacsin is bevethető. A grillező rácsait vagy a rászáradt, odaégett ételmaradékot is könnyen eltávolíthatjuk ezzel a módszerrel.

Az ezüst ékszerek otthoni tisztítására számos praktika létezik: van, aki a fogkrémre esküszik, míg más a szódabikarbóna tisztító hatásában hisz. Ez esetben is bevethetjük az alufóliát: egy kis edényt béleljünk ki vele, majd helyezzük bele az ékszereket és töltsük fel meleg vízzel. Adjunk hozzá fehérítőmentes mosóport és hagyjuk állni 2-3 percig. Az eredmény magáért beszél. A tisztítás mellett az opálosodás megelőzésére is hasznos az alufólia. A ritkábban használt ezüst étkészletet könnyedén megóvhatjuk az elváltozástól, ha elcsomagoláskor először celofánnal, majd alufóliával vonjuk be, meggyőződve arról, hogy a csomagolás légmentes lett.

Az elemes elektronikai eszközökkel gyakran meg­gyűlhet a bajunk, ha elemcserére kerül a sor, ugyanis az elemtartó rugója könnyen elveszíti szorítóerejét. Ennek orvoslására a rugó és az elem közé helyezhetünk egy kisebb, akár többrétegű alufólia darabot, ami az elektromosságot ugyanúgy vezeti és az elem sem mozdul el.