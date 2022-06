Szép otthon 1 órája

Magunk is elvégezhetjük a festést

Nem kell mindig mesterembert hívnunk a házhoz, hiszen sok felújítást magunk is elvégezhetünk, ráadásul a pénztárcánkat is kíméljük vele, amely így nyár elején igencsak jól jön, nem igaz? Nos, lássuk, milyen feladatokra is gondolunk.

A ház körüli munka öröme és boldogsága Forrás: Illusztráció: Archív/HBN

Nyilván vannak olyan szakmai munkák, ahol nem ússzuk meg, hogy kinyissuk a féltve őrzött brifkónkat. A villanyszerelést például – ha nincsen előképzettségünk – azért ne próbáljuk ki, mert könnyen balul sülhet el a dolog, de talán egy falfestés még bevállalható! A tisztasági festés az egyik legegyszerűbb felújítási munka, persze abban az esetben, ha a falak teljesen jó állapotban vannak: akkor csak fel kell frissíteni a felületet. Nem kell más hozzá, mint festőhenger, festéklehúzó rács és -tálca, teleszkópos nyél a mennyezetfestéshez, illetve beltéri diszperziós falfesték, na és persze lendület és türelem. Ráadásul az ilyen munka egy jó kis hangulatos zene mellett még a pároknak és a családoknak is izgalmas program lehet. Kisebb fafelületek átmázolásával is bárki megpróbálkozhat. Főleg, ha oldószermentes, vizes bázisú lazúrral vagy páccal dolgozunk. A csiszolás sokszor nélkülözhetetlen és elég fárasztó feladat, de megéri. Higgyék el, nemcsak százezreket spórolhatunk ezekkel a tevékenységekkel, hanem az izzasztó, saját kezünk által végzett munka édes ízét is átélhetjük. De azért, uraim, arra mindenképpen figyeljünk oda, hogy ha túl tökéletes munkát végzünk, akkor a jövőben már a komolyabb próbatételeket sem fogjuk megúszni!

