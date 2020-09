Óriási károkat okoztak a muszlim zavargások Svédországban

Széttört közlekedési lámpák, feltépett aszfalt és szétroncsolt útjelzőtáblák maradtak a muszlimok tüntetése után, amely nagyjából egymillió svéd koronányi kárt okozott a svédországi Malmö városának. Folyamatosan nő a feszültség a svédek és a muszlimok között, és az iszlám követői már tűzre vetnének mindenkit, aki Koránt éget.

Hatalmas kárt okoztak a muszlim tüntetők Malmöben a múlt hónap végén, amikor egy tömegzavargás keretében szétverték a város egy részét. A város vezetői most közzétették a kárjelentést. Az egymillió svéd koronás (hozzávetőleg 35 millió forintos) összeg csupán a helyreállítási és takarítási munkákra terjed ki, de nem foglalja magában a rendőrség és az egyéb kárelhárító hatóságok munkájának költségeit. A lázongás során feltépték az aszfaltot, összezúzták a járdákat, kitépték az útjelzőtáblákat és a jelzőlámpákat is – írja a V4NA hírügynökség.

A lázadás Rasmus Paludan Korán-égető akciója után indult meg, ami több muszlimot is felháborított, és a kezdeti tüntetés így hamar agresszív lázadássá nőtte ki magát.

Ennek ellenére pénteken egy újabb iszlámellenes demonstrációt rendeztek a pénteki imával egy időben, de most Korán-égetés nélkül. A Samhallsnytt helyszíni tudósítója több muszlimot is megkérdezett az akcióról, és egy nő el is mondta, hogy szerinte „azokat, akik Koránt égetnek, halálra kell égetni”, egy barátja azonban azonnal közbevágott, mondván: „Az Iszlám a béke és a szabadság vallása.”

