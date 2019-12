Bemutatkozik az új kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra (videó)

Szeretné az emberek véleményét is közvetíteni a kormány felé.

Január elsejétől Szentkirályi Alexandra Magyarország kormányának új szóvivője. Az elmúlt öt évben Budapest főpolgármester-helyettese volt. Sok más mellett, város marketinggel, kultúrával, sporttal, a közigazgatás emberi oldalával foglalkozott.

Ezért is örül, hogy az új munkája is az emberekről fog szólni. Az a célja, hogy tudjuk, hogy egy kormányzati döntés nyomán mire számíthatunk. Van azonban egy másik fontos szempont is, szeretné az emberek véleményét is közvetíteni a kormány felé.