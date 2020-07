A baloldal egy kisvárosban is megpróbálja elszedni az emberektől a konzultációs íveket (videó)

A baloldali politikusokból álló mezőtúri koalíció tagjai csatlakoztak a Hadházy Ákos-féle szélsőséges akcióhoz: az adatvédelmi szabályokat áthágva, ahogy mondják, „gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket”.

Egy, az Origo birtokába került videón ugyanakkor azt látszik, hogy senki sem ad nekik oda íveket, viszont az asztalukon van belőlük, nagyjából hatvan-nyolcvan darab. A szolnoki lopások után nem nehéz arra következtetni, hogy ezeket akár lophatták is. Hadházy Ákosék, az MSZP vagy a Momentum akciója után a baloldal ismét meg akarja akadályozni, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket.

Például olyan, egyre égetőbbé váló kérdésről is, mint hogy ki mit gondol a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezésről. Természetesen van egy másik, nagyon konkrét célja is a baloldalnak az ívekkel: megpróbálják az emberek adatait is megszerezni. A hasonló akciókat Péterfalvy Attila adatvédelmi biztos is erősen aggályosnak tartotta.

A mezőtúri Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület (TEKE) nevű baloldali koalíció, amely az önkormányzati választások alkalmából jött létre, a közösségi oldaluk szerint csatlakozott a Hadházy Ákos és Szél Bernadett országgyűlési képviselők által meghirdetett, komoly adatvédelmi aggályokat felvető akcióhoz, amely a nemzeti konzultációs ívek ellopására, és azok Hadházyékhoz való továbbítására irányul.

Felmerül annak a gyanúja, hogy a baloldali politikusok ebből illegális adatbázist építhetnek.

A mezőtúri baloldali akcióról egyébként a vadhajtasok.hu írt először. Az Origóhoz is eljuttatott videofelvételen az látszik, hogy a baloldali aktivisták pultjához senki sem visz íveket, tehát nem adja azokat át senki, ennek ellenére abból néhány ott hever. Ez arra enged következtetni, hogy akár el is lophatták ezeket.

Ezt a gyanút megerősíti a közösségi oldaluk is, hiszen ott az látszik, hogy csak egy-egy ember ad át nekik íveket, erősen beállítottnak, megrendezettnek tűnő fotókon, noha már hetek óta „gyűjtik” azokat a mezőtúri piacon.