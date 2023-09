Gulyás: autósüldözés zajlik Budapesten

A fővárosban drámaian romlott a közlekedési helyzet az elmúlt négy évben, a főpolgármester ésszerűtlen közlekedési korlátokat emel. Autósüldözés zajlik, ahol közellenséggé kell tenni azokat, akik autóval járnak. A fővárosi választóknak jövőre kell erről a politikáról dönteniük - mondta az Origo másik kérdésére.

Szennyvíz engedése a Dunába: hivatalból indulhat eljárás

Hivatalból indulhat eljárás, mivel a Fővárosi Csatornázási Művek engedett szennyvizet a Dunába - mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a fővárosban, a Római Partnál szennyvizet engedtek a Dunába és nem tájékoztatták sem a sportolókat, strandolókat. A hírek szerint Kiss László, Óbuda baloldali polgármestere a felelős. Elsőre is elborzasztó a történet - tette hozzá.

Gulyás helyretette a félreértéseket Iványi Gábor kapcsán

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, Iványi Gábor egyházának 25 milliárd forintot fizetett ki 2010 óta a kormány. Csak 2023-ban 963 millió fizetett szocális ellátásra a kormány a Magyar Evangéliumi Egyháznak - tette hozzá.

Gulyás: a baloldalnak nincs erkölcsi alapja megszólalni ebben

A kormányinfón szóba került, hogy Ukrajna kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeket, erről Novák Katalin államfő tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel. – A magyar nemzetiségi nyelv használatát orvosolni kell. Szavak szintjén ez megtörtént, de kérdés, a gyakorlatban Ukrajna miként állítja helyre a jogsértő törvényt? – mondta a miniszter. Arra, miszerint Putyin hibának nevezte, hogy szovjet tankok rohanták le hazánkat 1956-ban, de orosz tankönyvek másról szólnak, Gulyás Gergely úgy reagált, az orosz elnök nyilatkozata mindenekelőtt üdvözölendő, de korábban Jelcin elnök is elítélte a szovjet beavatkozást.

Jó lenne ha az orosz elnök szavai köszönnének vissza az orosz tankönyvekben. Ugyanakkor, a magyar baloldal képmutató ebben a kérdésben. Nem lehet egyszerre Horn Gyulának szobrot állítani, éltetni, és közben az orosz tankönyveket kritizálni, hiszen Horn is hasonló állásponton volt. A baloldalnak nincs erkölcsi alapja megszólalni ebben – szögezte le.

Ez nem növeli a költségvetési hiányt

A költségvetési hiányt nem növeli, hanem csak az államadósságot, ha sikerül az államnak megvásárolnia a Budapest Airportot - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Gulyás: közel állunk ahhoz, hogy jó hírt osszak meg

A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér állami megvásárlásáról úgy fogalmazott, Magyarország és a jelenlegi kormány álláspontja mindig az volt, a repteret nem szabad eladni. – A 2005. júliusi Gyurcsány-Orbán vitában is szó volt erről, az a jó, ha minimum többségi magyar tulajdonban van a reptér. Jól állunk – mondta, hozzátéve, amíg nincs kézfogás, nem mond részleteket, de közel állnak ahhoz, hogy jó hírt osszanak meg.

Elmondta azt is Magyarország nem adja ki a hadköteles ukrán menekülteket, ezzel kapcsolatban nem is érkezett kérés ukrán részről, de a genfi egyezmény menekültekre vonatkozó része ezt nem is tenné lehetővé.

Mi lesz az uniós pénzekkel?

Az uniós pénzekkel kapcsolatban kitért arra is Gulyás Gergely, hogy jelenleg nagyobb esély van arra, hogy a hétéves költségvetési ciklus támogatásai előbb megérkeznek, mint a helyreállítási alap pénzei.

Szigorú környezetvédelmi szabályok

Gulyás kérdésre elmondta, még nem készült végleges jelentés a Koszovóban megsérült magyar katonák ügyéről.

A hazai környezetvédelmi szabályok a legszigorúbbak az unióban, és ezeket alkalmazzák az akkumulátorgyárak létesítése során.

Gulyás Gergely: ne csak ígérgessenek az ukránok

Mi a béketárgyalások és a nem a fegyverszállítások mellett állunk - mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt, hogy ne szavakban ígérjék meg az ukránok a nyelvtörvény és oktatási törvény módosítását, hanem legyenek tettek, és térjenek vissza a korábbi jogi helyzethez.



Reméljük, hogy Ukrajna nem csak ígéreteket tesz, hanem cselekedni is fog.

Honnan érkeztek a pénzek az Action for Democracyhoz?

Gulyás kérdésre elmondta, hogy az Action for Democracy az ellenzék kampánytevékenységét fizette ki. Folyamatosan zajlik a vizsgálat, hogy honnan is érkezhettek a források - mondta a miniszter.