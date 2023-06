Támadások kereszttüzében hazánk Az Európai Parlament állásfoglalásával párhuzamosan aktivizálták magukat a Magyarország ellen felszólaló szokásos lobbisták is − fejtette ki a Magyar Nemzetnek a Magyarország soros uniós elnökségét támadó EP-állásfoglalás utóhatásairól Gát Ákos Bence, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Euró­pa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. A Danube Institute külkapcsolati vezetője példaként említette Alberto Alem­manót, aki a Politico brüsszeli lapnak különböző alternatívákat vázolt fel arra, hogyan lehetne szabotálni a magyar elnökséget. Alemmano egyébként az HEC Paris európai uniós jogi professzora és a The Good Lobby alapítója. Gát Ákos Bence szerint sokat elmond az illető hozzáállásáról az, hogy a cikkben Magyarországot és Lengyelországot konzekvensen „engedetlen”, „rebellis” országoknak nevezi, amely egyfajta birodalmi szemléletet sugall, holott az EU eredeti hivatása, hogy független nemzetek szabad együttműködését segítse elő. Gát Ákos Bence emlékeztetett arra, ha az ­uniós jog megsértésének vélelme felmerül, az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljáráson keresztül állapodik meg a tagállammal, vagy ennek hiányában az Európai Unió Bírósága dönt, amely ítéleteket Magyarország is mindig tiszteletben tartja. Abból a tényből, hogy Magyarország ellen 7-es cikkes eljárás van folyamatban, szintén nem következik, hogy az ország megsértené az uniós jogot vagy uniós értékeket. Egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy az eljárás még nem zárult le. Azzal, hogy megelőlegezik annak hazánk számára hátrányos kimenetelét, összekeverik az „ítéletet” a „váddal”, amellyel éppen Magyarország bírálói sértik meg súlyosan a jogállamiság elvét – emelte ki a szakértő.