Amíg egyre több gyermeket kezelnek a világban a nemátalakítást előkészítő terápiával, addig egyre több aggály fogalmazódik meg azzal az eljárásmóddal kapcsolatban, amely alapján sok országban végzik ezeket a beavatkozásokat – számolt be róla a The Economist. Mint írták, az úgynevezett holland protokoll hatékonyságáról szóló korábbi tanulmányokról is kiderült, hogy a tudományosság alapvető kritériumait megkerülve bagatellizálták a súlyos beavatkozások hatásait és következményeit.

Nemváltóláz

Ez pedig azért is különösen aggasztó, mert exponenciálisan nő a magukat transzgendernek valló fiatalok száma. Angliában és Walesben például az elmúlt években 17-szeresére emelkedett azoknak a tinédzsereknek a száma, akik meg kívánták változtatni a biológiai nemüket, és az úgynevezett genderdiszfóriát (a biológiailag adott nemükkel való elégedetlenséget) kezelő intézményekhez fordultak segítségért.

A Reuters Economist által hivatkozott elemzése szerint az USA-ban több, mint 42 ezer gyermeket és tinédzsert diagnosztizáltak genderdiszfóriával 2021-ben, ami háromszoros növekedés 2017 óta.

Más gazdag országokban – Ausztráliától Svédországig – ugyancsak jelentős növekedés volt tapasztalható ezen a területen.