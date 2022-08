Elkötelezte magát a francia kormány az LMBT+ közösség támogatása mellett, és szívügyének érzi, hogy a közösség tagjainak jogait az ország határain túlmenően is védelmezze, ezért még a 2022-es év vége előtt létrehoznak egy LMBT+ nagyköveti posztot annak érdekében, hogy külföldön is folytathassák a homoszexuális és transznemű személyek jogaiért folytatott harcot – írja a V4NA.

A hírt Élisabeth Borne miniszterelnök jelentette be egy orléans-i LMBT+ központban tett látogatása során. Borne elmondása alapján a nagykövet koordinálja majd az Európaügyi- és Külügyminisztérium fellépését a diszkrimináció elleni védelem és az LMBT+ jogok előmozdítása érdekében, terjesztve Franciaország álláspontját a témával kapcsolatban.

A francia miniszterelnök látogatásának apropóját az adta, hogy az országban immár negyven éve nem büntetik a homoszexualitást. Orléans-ban arról beszélt a kormányfő, hogy az LMBT+ központok és az egyesületek tagjai nap mint nap példaértékű munkát végeznek, és tavaly csaknem 6000 embernek segítettek. Borne szerint azt a munkát támogatni kell, ezért a francia kormányfő létrehoz egy hárommillió eurós alapot.

A Le Figaro értesülései szerint a pénzből további tíz LMBT+ központot kívánnak létesíteni, valamint támogatják a már meglévő 35 központot az országban. A France Info információi alapján 2023-ban további 1,5 millió eurót különítenek el erre a célra. A lap úgy tudja, hogy a francia kormány azt szeretné elérni, hogy Franciaország minden régiójában legalább két központ legyen, a tengerentúli régiókban pedig legalább egy, mivel a miniszterelnök szerint az országban továbbra is erőteljes az LMBT-ellenesség, hozzátéve, hogy a gyűlölet továbbra is kirekeszt, bánt, sőt néha még gyilkol is.

Twitter-bejegyzésében a francia miniszterelnök azt írja, továbbra is folytatja a harcot, hogy mindenki szabadon szeresse azt, akit akar.

