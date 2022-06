Míg 2020-ban kétszázhatvan embert végeztek ki, 2021-ben legalább háromszáztízet, közöttük tizennégy nőt - jelentette ki Nada Al-Nashif, a világszervezet emberi jogi főbiztosának helyettese, aki ismertette António Guterres főtitkár jelentését az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában.

2022. január 1. és március 20. között "legalább százöt embert végeztek ki, akiknek a többsége valamilyen etnikai kisebbséghez tartozott".

A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák olyan bűncselekmények esetében, amelyek nem tartoznak a súlyos bűnök alá, ami sérti a méltányos perhez való jogra vonatkozó nemzetközi normákat - közölte Nada Al-Nashif az Emberi Jogi Tanács ülésén.

Márciusban ötvenkét embert szállítottak a sirazi börtönbe, hogy kábítószer-kereskedelem miatt kivégezzék őket.

Az emberi jogok főbiztosának helyettese azt is bírálta, hogy továbbra is végeznek ki kiskorúakat, ami sérti a nemzetközi jogot.

2021 augusztusa és 2022 márciusa között legalább két, kiskorúként bűncselekményt elkövető fiatalt végeztek ki, és több mint 85 fiatal van jelenleg a halálsoron.

A főbiztos helyettese bírálta azt is, hogy túlzott erővel lépnek fel az iráni hatóságok a tüntetők ellen.

2022 áprilisában és májusában legkevesebb ötvenöt ember - tanár, ügyvéd, aktivista, művész és egyetemi tanár - került őrizetbe tüntetés miatt, és indult ellenük eljárás.

Irán "mellébeszélésnek" nevezte a jelentést. "Az emberi jogok nagy elveiből kis politikai eszközöket gyártani megdöbbentő és szégyenletes" - mondta Mehdi Ali Abadi, Irán genfi ENSZ-nagykövete.

