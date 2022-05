A sajtó szerint a törököknek már elegük van a majdnem egy évtizede náluk menedéket találó migránsokból – írja cikkében a V4NA.

Megelégelték a törökök a migránsok jelenlétét

Törökország igyekszik megszabadulni a közel 10 éve náluk veszteglő migránsoktól. A négymilliós bevándorlótömeg óriási terhet jelent az ellátórendszernek. Az ankarai kormány most egy olyan programot készít elő, amely lehetővé teszi, hogy mintegy egymillió menekültet visszatelepítsenek a szomszédos Szíriába.

Elegünk van a szíriaiakból és az afgánokból, Törökország a törököké. Törökország csendes elfoglalása zajlik

– ilyen, és ezekhez hasonló üzenetek olvashatók a napokban a török közösségi médiában.

Erről tudósít a szerb Politika napilap is. Az újság beszámolója szerint az utóbbi időben egyre gyakoribbak a verekedések is, amelyekben migránsok vesznek részt. A Fekete-tengerhez közeli Bolu városát is érinti a migránsválság. A bevándorlók egy jelentős része ezen a településen talált átmeneti menedéket. A helyi polgármester csökkentette volna az ott lévő migránsok számát, de komoly kritikát kapott emiatt.

Egyre több afgán érkezik Törökországba

Törökországban jelenleg több mint 4 millió bevándorló tartózkodik, a legtöbben (3,7 millióan) a szomszédos Szíriából érkeztek. Az utóbbi időben viszont jelentősen megnőtt az afgánok száma is, akik a tálib rezsim elől menekülnek Afganisztánból. Nem a mostani lenne az első eset, hogy a török kormány migránsokat telepít ki az országból, eddig mintegy 1,4 millió bevándorlót deportáltak.

A menekültválság kezdetén a szíriaiakat ideiglenes vendégként befogadtuk. A törökök akkortájt nagy fokú szolidaritásról tettek tanúbizonyságot, de ennyi év elmúltával már nem akarják a saját életüket és jövőjüket a migránsokkal megosztani. Azt kérik, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek

– magyarázza a jelenlegi helyzetet Murat Erdogan, a nemzetközi tanulmányok kutatási szakértője.

Ellenzék: nem vagyunk rasszisták, de menjenek haza a szíriaiak

A török ellenzék is kapott az alkalmon, hogy a nép felháborodását kihasználva gyengítse az államvezetés pozícióit. Mivel az ankarai kormány az elmúlt időszakban nem tett olyan lépéseket, amelyekkel biztosítaná, hogy csökkenjen a Törökországban lévő migránsok száma, ezért ezt a problémát kihasználva igyekeznek politikai pontokat szerezni Recep Tayyip Erdoğan ellenfelei. Azért bírálják a kormányt, mert úgy vélik, hogy noha az utóbbi időben lassan, de biztosan stabilizálódik a szíriai helyzet, Ankara mégsem tesz semmit azért, hogy végre elmenjenek a bevándorlók.

Törökország nem rendelkezik semmilyen megoldási javaslattal arra vonatkozóan, hogy a menekültek okozta problémákat megoldja. Nem vagyok rasszista, de beszélni kell Damaszkusszal a szíriaiak visszaküldéséről. Ankara a szíriai vezetéssel évek óta nem tárgyal. Ha győzünk a választáson, két éven belül megoldjuk a gondokat

– emelte ki a kérdéssel kapcsolatban Kemal Kılıçdaroğlu, a vezető ellenzéki párt első embere.

A migránsok azonban nem szeretnének hazatérni, ha menniük kell valahova, akkor az a Nyugat lehet, az útvonal pedig a Balkánon át vezet az Európai Unióba. Az EU határait délről Magyarország védi a kerítéssel és a katonákkal, de ennek ellenére folyamatosan próbálkoznak az illegális bevándorlók átjutni a szerb-magyar határon, hogy aztán Európa belsejébe érkezzenek. Vajdaságban, Szerbia északi részén az emberek arra panaszkodnak, hogy a feltorlódó migránsok miatt több kellemetlenséggel is szembe kell nézniük. Majdánynál és Rábénál a migránsok beköltöznek az elhagyatott házakba, használják az áramot, feltüzelik a padlót és megdézsmálják a gyümölcsösöket.

Szabadkán pedig már több eset is előfordult, amikor ártatlan helyieket bántalmaztak a migránsok. Ahogy a V4NA korábban beszámolt róla, a városban egy gyógyszerészre támadt rá egy háromfős társaság. A nőt megkötözték, a patikából pedig elvitték a bevételt és némi orvosságot, főként nyugtatókat.

A helyi erdészek arra panaszkodnak, hogy a migránsok kivágják az egészséges fákat, azzal tüzelnek. A bevándorlók emellett rengeteg szemetet hagynak maguk mögött, az erdészeknek nincs elég emberük arra, hogy az eldobott portékákat összegyűjtsék.

Borítógép: Illegális bevándorlók a Pazarkule határátkelő felé mennek a törökországi Edirne térségében 2020. március 10-én. Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu