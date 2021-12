Videót tett közzé az orosz nyelvű RT csatorna a karácsony „toleráns” ünnepléséről. A képkockákon „elmagyarázzák”, miért helyes a Mikulás kiiktatása az ünnepkörből, de más, nyugati „toleráns irányzatokra” is rávilágítanak, egyúttal nevetségessé téve azokat – írja a V4NA.

Bemutatják, hogy a karácsonyfa alatt az apa és az anya helyett „szülő 1.”, „szülő 2.” ül, majd felbukkan köztük egy férfi képében „szülő 3.” is. A gyerekek értetlenkedve veszik át az ajándékokat, amelyek a szexuális sokszínűség világában való életre készítik fel őket. Később az épülő hóembernek hómelleket és répából péniszt is „formáznak”, hogy az majd maga dönthessen a neméről; de szó van a filmben a rénszarvasok bántalmazott közösségéről és arról is, hogy az agancsos fejpánt nem polkorrekt, mert sérheti állatok közösségét.

Az apa (a „szülő 1.”) végül rácsapja az ajtót a Mikulás orrára, mert az „fehér, cisznemű, mérgező személy”, aki zaklatja feleségét és korlátozza jogaiban a manókat.

A film végén felkérik a nézőket, hogy olvassák el a „toleracia-módszertani útmutatót” és döntsék el maguk, miként helyes ünnepelni a karácsonyt.

Eltörölnék a karácsonyt

Mintegy egy hónapja az Il Giornale olasz napilap egy uniós belső dokumentációt közölt, mely szerint az Európai Bizottság új kommunikációs irányelveket tervez megfogalmazni, s ezek tiltják egyebek mellett a karácsony kifejezés, valamint a hagyományos európai keresztény nevek használatát.

A Helena Dalli egyenlőségért felelős biztos nevével fémjelzett új irányelvek a „befogadás erősítését” kívánják szolgálni a belső és külső kommunikációban. Az új irányelvek szerint nem szabad angolul a Mr és Mrs megszólítást használni, hacsak az érintettek ebbe nem egyeznek bele. Az urak és hölgyek kifejezések helyett a kedves kollegák kifejezést írják elő. A karácsonyi időszak kifejezés helyett a téli szünet használatát írják elő, és Mária neve helyett a Malikát javasolja.

