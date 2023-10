Zárás előtt nem sokkal két, fekete pulóveres, kapucnis srác ment be Milánó kínai piacának egyik boltjába, még június elején. Az utcán még nagy volt a forgalom, a boltban is voltak vevők. De ez nem zavarta a fiatalokat, akik gyorsan a bejárathoz közeli pulthoz léptek.

Egyikük, kezében pisztolyt tartva elordította magát:

Hol a pénz?

– a kassza mögött álló tulajdonost arrébb taszították, majd papírpénz után kutatva belenyúltak a nyitott pénztárgép fémrekeszeibe.

Az alapos tervezést és a kifinomult technikákat nélkülözve kezdtek a rablásukba a fiatalok.

A videót már csak azért is érdemes megnézni, mert jól látható, hogy a pult mögött álló boltos felesége elképesztő hidegvérrel először helyt ad a pénzért tülekedő, egymást is félrelökő két rablónak, majd kicsit arrébb megy, szembe is fordul velük és őket szemmel tartva akkurátusan hurkot köt az összefogott műanyag szemetes zsák nyakán.

A bolt kamerája rögzítette a rablást

Forrás: Polizia di Stato

A boltban tartózkodók futásnak erednek a pisztoly láttán és a két srác is menekülőre fogja.

A videón látni, ahogy egyikük kiér a boltból, a másik, a 15 éves magyar azonban csak alig néhány métert tud szabadon megtenni, ugyanis a tulajdonos ráveti magát a lábára. A kamasz persze megpróbálja lerázni magáról.

A milánói „Kis Kínában” a kerület lakói, ha probléma van összefognak. Így tettek most is. Szinte mindegyik, aki éppen arra jár, ráveti magát a bakizó magyarra, még a homályos képeken is jól látni, hogy a tettenérés már önmagában felér a büntetéssel is.

A fiú társa, egy 17 éves kínai gyerek még el tudott menekülni, végül két nyomozó azonosította. Vallomásában azt mondta, egyfajta szerepjátékként fogták fel a rablást, az nem a pénzre ment.

Hogy tanultak-e az esetből a rendőrségi fogdán, az ügyészi kihallgatáson? Na, ez az egyetlen nyitott kérdés, amire ebben a teljes egészében, aprólékosan felderített ügyben még nincs válasz.

