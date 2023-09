Ez a veszély azonban nem fenyegeti Mike Law-ot, aki 2021 októberében hozta el a jackpot-ot hazája lottóján, és azóta is pénzügyi tudatossággal költ csak a nyereményéből. A brit Bromsgrove-ban élő férfi szívesen megosztja tapasztalatait a témában, sőt, még jó tanácsokkal is elátja sorstársait.

Mike 850 millió forintnak megfelelő összeget nyert 2021 októberében. A férfi azonban nem változtatta meg hirtelen az életmódját, hanem folytatta munkáját művészet- és fotótanárként. Idén nyáron mondott fel, de most is csak azért, hogy kalandregényeket írhasson, amiket később szeretne kiadatni. Az 52 éves férfi a The Sunnak mesélt a nyereményével kapcsolatos döntéseiről.

Számomra a lottó megnyerése nem az új autókról és a luxuscikkekről szólt, hanem a lehetőségek és az emlékek halmozásáról. Megkaptam az élettől azt a lehetőséget, hogy a munkámon belül új szintre léphessek.

A férfi elárulta azt is, hogy eddig csak nagyon keveset költöttek a nyereményből, a házuk jelzáloghitelét fizették ki, és évente néhányszor elutaznak a régóta magukban dédelgetett helyszínekre, mint például Lappföldre.

