Tanulmányok szerint egyre több gyerek fogyaszt melatonin tartalmú étrend-kiegészítőt, ami mérgező hatással is lehet rájuk - írja a Metropol.

Az egészségügyi szervezetekhez beérkező jelentések között drámaian megnőtt a melatoninnal kapcsolatos kezelések száma a gyerekek körében az Egyesült Államokban. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tanulmánya szerint 2012 és 2021 között ezek az esetek 530 (!) százalékkal nőttek. Az esetek számának legnagyobb növekedése 2019 és 2020 között következett be, ami a karanténnak köszönhető.

A melatonin a tobozmirigy által termelt hormon, amely a napszakokhoz alkalmazkodó természetes alvási ciklus fenntartásáért felelős. A melatonin tabletta, folyadék, illetve gumicukor formájában is megvásárolható étrend-kiegészítőként.

A szakértők szerint az egyre több melatoninmérgezéses eset összefügg a világjárvánnyal, ugyanis a karantén időszakában a melatonin könnyebben hozzáférhetővé vált, hiszen a gyerekek több időt töltöttek otthon.

Illusztráció: Shutterstock

A mérgezéses esetek többségében elég az otthoni ellátás, azonban egyre nő a kórházban kezelt gyermekek száma. Ez pedig súlyos probléma, ugyanis a melatoninmérgezéses esetek közül több gyermek is lélegeztetőgépre került, közülük pedig sajnos két gyermek, egy 3 és egy 13 hónapos életét vesztette.