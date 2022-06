Amellett, hogy Jennifer Lopez karrierje is szárnyal, magánélete is nemrég rendeződött, amikor Ben Affleck újra megkérte a kezét. JLo idén tölti be az 53-at, két tinédzserkorú gyerek édesanyja, emellett énekel, színészkedik és rengeteget sportol, amivel ilyen remek formában tartja magát. Legutóbbi fotóit elnézve megállította az időt, mert egyáltalán nem öregszik. Büszkén mutatja meg formás testét egy falatnyi bikiniben is, hiszen egyáltalán nincs mit takargasson.

Borítókép: AFP