Két ménló és egy ember száguldása

– A napokban két ménló czivakodott egymással, a káplár közibük ment, hogy elválaszsza őket, azonban e tettéért majd csaknem életével lakolt, a mennyiben a ménlovak mindkét karját megragadták s a gólya viszi a fiát féle módon a levegőbe emelték és sebes vágtatva járták be vele Vaál mezőváros utait – írta meg a Székesfehérvár és Vidéke című lap 1882. május 2-án egy helyi egyén elbeszélése alapján.

A szerencsétlenül járt embert végül kiszabadították, a helybeliek dorongokkal állták útját a megvadult lovaknak, s így megmaradt az élete.

Patika az „Isteni gondviseléshez”

Takácsi Nagy József az „Isteni gondviseléshez” címzett gyógyszertárának másnapi megvizsgálásáról és a forgalomnak való átadásáról írt a Székesfehérvár és Vidéke című újság 1892. április 30-i lapszáma. Mint írták, a gyógyszertár a Budai út 21. szám alatt, a Szitter-féle házban nyílik meg.

Minden bizonnyal ez lehetett az a patika, ahol a második világháború előtti években, dolgos hétköznapok déli óráiban, amikor is a kórházban a szigorú betegpihenő kezdetét vette, a doktorok, miközben hazafelé ballagtak, hogy otthonukban költsék el ebédjüket, megálltak egy jó dohányáru lassú élvezetére. E boldog időszakról a tavaly, 93. életévében elhunyt főorvos, Takácsi Nagy József mesélt a Fejér Megyei Hírlapnak, még 2019 őszén. Ezekre a „találkozókra” eljárt Skorka Károly újságíró is. No, így terjedtek akkor a hírek, nem a közösségi oldalakon.