Milleniumi óvoda

„A milleniumi óvoda létrehozásához ezúttal a 323-as Ipari Szakmunkásképző Intézet vezetői, fiataljai küldték el munkafelajánlásukat” – olvashatták a Fejér Megyei Hírlap 50 évvel ezelőtti számában. Az intézmény létrehozása érdekében az intézet vezetősége, a párt-, KISZ- és szakszervezeti bizottság, valamint a diáktanács úgy döntött, személyenként két-két napot dolgoznak kőműves, ács, vasbetonkészítő, festő, padlózó, műanyagburkoló, hidegburkoló és épületüvegező szakmákban. Ezzel 726 ezer percet, 1452 munkanapot teljesítenek az óvoda elkészüléséért.

Búcsú Börgöndtől

1991. november 23-i lapszámunkban olvashatták: rendhagyó állománygyűlést tartott Börgöndön az Asbóth Oszkár vezetésbiztosító és futárhelikopter-ezred. A Magyar Honvédség átszervezésére a létszámcsökkentés következtében jogutód nélkül megszűnt az egység. Az ezred nagyobb részét 18 különböző honvédségi alakulathoz helyezték át, zömük Szolnokra települt. Az utolsó állománygyűlésen Kovács József ezredes felidézte, az elmúlt 20 évben az alakulat csaknem 154 ezer felszállást teljesített, s a hajózó állomány több mint 72 ezer órát töltött levegőben a kiképzés, valamint a harci feladatok teljesítése során. Az állomány fegyelmezettségét és szaktudását bizonyítja, hogy 1977 óta az ezrednél repülési katasztrófa nem történt.

Lakásokra van szükség

„A legtöbb településen gondot okoz a lakáshiány, nem tudnak letelepedési lehetőséget kínálni az érkező pedagógusoknak, óvónőknek” – olvashatták 20 évvel ezelőtt. Sárosd nagyközség képviselő-testületében is felvetődött, hogy szükség lenne néhány szociális bérlakásra, garzonlakásra. A polgármester akkor elmondta, nem először tárgyalnak a lakásépítésekről, tervezik, hogy pályázatot nyújtanak be a sikeresség érdekében. Mint mondta, a tanárok és az óvodapedagógusok körében is lenne igény a lakásokra, valamint a fiatal házasok is örömmel vennék a segítséget.