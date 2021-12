A korabeli divatról értekezett a Fejér Megyei Hírlap 1961. november 18-án megjelent Mit vegyek fel? című írása. Egy konfekció bolti eladó szerint a 17 év körüli lányok legszívesebben pantallót vásároltattak maguknak édesanyjukkal. – Csinos is, divatos is, praktikus is – elemezte a boltos.