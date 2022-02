"Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet" - írja Ady Endre a versében. A költemény olvasása közben mindenki maga elé tud képzelni egy házaspárt, akik boldogságban és szeretetben élnek hosszú-hosszú ideje, és lehet hogy ősz a haj, és mélyebb már a ránc, de az egymás iránti szeretet és tisztelet nem fakult meg az idők során. Nos, én is magam elé képzeltem a nagyszüleimet, akik még együtt ünnepelhették az 50. házassági évfordulójukat, és csillogó szemű gyerekként miattuk hittem el, hogy az igaz szerelem létezik, és eljön majd.

Izgatottan, és gombóccal a torkomban indultam el ahhoz a fehérvári házaspárhoz, akik 65 esztendeje mondták ki a boldogító igent, és azóta sem engedték el egymás kezét. Reméltem, bár kicsit féltem tőle, hogy hosszú idő után újra "láthatom a nagyszüleim". A fogadtatás olyan volt, mint amire számítottam, kedves és szeretetteljes. A takaros kis otthonban, ahol családi képek díszítették a falakat, polcokat, és ahol sokkal inkább volt meleg a szeretettől, mint a cserépkályhától egyből azt éreztem: "hazaértem". És itt fel is ültünk egy érzelmi hullámvasútra, ahol három órába próbáltuk belesűríteni 65 év boldog házasság történetét.

Néha elég egy pillantásForrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Grátzer Tibor és Grátzer Tiborné (született:Lukács Márta) kapcsolata szerelem volt első látásra. Tibor, éppen leszerelt a katonaságból, amikor egy barátja újságolta neki, hogy megnősült, és Székesfehérvárra költözött. Meghívást kapott egy látogatásra, és akkor még nem is sejtette, hogy az a város, melynek neve egyelőre még ismeretlen számára, az otthona, és boldogsága legnagyobb forrása lesz majd. Az akkor 17 éves Márta éppen fodrásznál volt, a 23 éves Tibor szívét pedig rögtön, szavak nélkül rabul ejtette. Úriemberként természetesen megkérdezte, hogy hazakísérheti-e a hölgyet, majd később, ahogy azt a fiatalokhoz illik, elmentek szórakozni. A kíséret ekkor sem maradt el, amit egy három órás beszélgetés követett a kapuban, melynek végén megtörtént a lánykérés. Márta akkor nem vette komolyan, de ahogy a mellékelt ábra is mutatja, Tibor nem viccelt. Még egymás teljes nevét sem tudták, mégis fülig szerelmesek lettek, amit mindenki észrevett rajtuk. Nem sokkal később, ahogy azt illik, a gyönyörű lány kezét édesapjától is megkérte a szerelmes fiatalember. Ahogy ők mondják, élvezték az élet minden pillanatát és nem unatkoztak, majd 1956 december 22-én össze is házasodtak, még a nyarat sem bírták kivárni. 60-an voltak a lakodalomban, melynek helyszíne az a ház volt, ahol most is beszélgettünk.

Ez a ház tehát sok mindent megélt, ahogy mondják jó alapanyagból készült, de ami a leginkább összetartotta mindig is az a szeretet. A lakodalom után ugyanis három család éldegélt a Fürdő utcában. Márta könnyek között mesélt arról, hogy mennyi mindent köszönhetnek a szüleiknek, akiknek egy szavuk nem volt soha, és mindenben segítették őket. Ez az összetartás azóta is megvan a családban, és szerencsére ezt adják tovább a fiatalabb generációnak is.

Volt egy telkük Balatonkenesén, de úgy döntöttek eladják, majd az árából vesznek egy autót. Az első évben 180 ezernyi kilométert és megannyi kalandot tettek bele a régóta várt kis autóba. Éjjel-nappal mentek, bejárták egész Magyarországot, és rengeteget szórakoztak. A térképre csukott szemmel böktek rá, így mindig lutri volt az úti cél, de sokkal izgalmasabb is volt. Azt tanácsolják, a mai fiataloknak is, hogy ne agyaljanak annyit, élvezzék az életet, merjenek élni, mert ezek a kalandok fogják éltetni őket idős korukban. Egy kapcsolatnak szüksége van az ilyen élményekre, ezek tápláljak majd folyamatosan a tüzet. Lehet élni bezárkózva is, de nem érdemes. A boldogsághoz ki kell mozdulni, meg kell látni az élet apró örömeit és szépségeit, és át kell élni a pillanatokat.

Nem az út és a cél a fontos, hanem a társ az úton Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Soha nem vitatkoztak a 65 év alatt, ha volt is valami surlódás közöttük, megbeszélték és nem feküdtek le haraggal. - A feleségem egy angyal, vele akkor sem lehet veszekedni, ha akarnék - mondja Tibor mosolyogva. A család is szépen bővült az idők során, egy fiú gyermekük, két unokájuk és egy dédunokájuk aranyozza be a mindennapokat, és tölti meg élettel a kis családi házat. Második dédunokájuk is úton van, aki várhatóan májusban érkezik majd a Grátzer családba. A 83 éves Grátzer Tiborné, és a 89 éves Grátzer Tibor elmondhatja, hogy mindenük megvan, ami egy boldog élethez kell. És habár nyertek a lottón is egyszer, az igazi főnyeremény az, hogy egymásra találtak, és ilyen csodálatos családjuk van.

És, hogy mi a hosszú házasság titka? Erre egészen egyszerű választ kaptunk. Szeressük egymást, ne tartsunk haragot, és legyen a mindennapok része a humor, mert csak így lehet boldog egy élet.

Szeretnék megérni a 70. házassági évfordulójukat és családi körben megünnepelni. Mi pedig szintén reméljük, hogy még sokáig foghatják egymás kezét, és 5 év múlva egy ugyanilyen élménydús beszélgetésnek lehetek a része, ahol visszakapok egy szeletet a múltból. Sok boldogságot kívánunk a feol.hu és a Fejér Megyei Hírlap szerkesztősége nevében!