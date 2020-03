Köhög már az autópiac is – visszaesésre hívják fel a figyelmet a forgalmazók

Korábban cikkeztünk arról, hogy milyen rekordokat döntöget a magyarországi autóeladás. Most visszaesésre hívják fel a figyelmet a forgalmazók.

Az idei február jócskán alulmarad a tavalyi év hasonló hónapjához képest, a naptárhatást is figyelembe véve. Idén, a 29 napos hónapban 5 százalékkal kevesebb autó talált gazdára az országban, és ez a csökkenés nemcsak az új autók értékesítését vizsgálva jelentkezett, hanem a használt kocsik esetében is.

A nullkilométeres verdákat tekintve 11.078 darabot helyeztek forgalomba február hónapban, ami 1,3 százalékkal kevesebb a 2019-es adatokat véve alapul. Hasonló számok jöttek ki a használtautó-piacon is, itt 1,7 százalékos visszaesés következett be, így csak 13.085 kocsit vettek a második hónapban. Ezek az adatok a naptárhatást figyelembe véve, vagyis azt, hogy a szökőnappal hosszabb volt a február, még magasabbak.

A forgalmazás szereplői egy kiváló évkezdés, egy jó adatokat hozó január után szembesültek ezzel a problémával, és nem nagyon tudják mással magyarázni, csak a koronavírus begyűrűződésével.

A JóAutók.hu elemzései szerint további változások is várhatók. Közleményükből kiderül, hogy a csökkenő tendenciák magyarázhatók a magas euróárfolyammal is, ami drágítja a használt kocsik behozatalát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal is egyre komolyabban lép fel az áfavisszaélőkkel szemben, így csökken a szürke zóna, ám ezzel párhuzamosan csökkennek a piacon szereplő cégek és így a kínálat is.

A kormányzat határozott szándéka, hogy a rendelkezésre álló gazdasági eszközökkel korlátozza az idősebb, erősen szennyező autók forgalmazását.

A felmérést készítő, használt autókkal foglalkozó cég szerint a keresett fajták tekintetében is változás van, ugyanis egyre inkább a kisebb, gazdaságosabb kocsikat keresik. Míg a kisautók, valamint az alsó középkategóriások eladása emelkedett, megközelítőleg 4-4 százalékkal, addig a felső középkategóriások és az egyterűek egyre kisebb szeletet vágnak ki az autóértékesítés tortájából. Előbbi esetében 5, utóbbinál akár 10 százalékos visszaesés is tapasztalható.