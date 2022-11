- Az ősz utolsó "langyosabb" napjait kihasználva, úgy gondoltuk, mi fehérvári trabisok, hogy a sokszor bevált Székesfehérvár-Sukoró-Velence-Agárd-Székesfehérvár útvonalon megmutatjuk ezeket a kis kelet-német csodákat az utakon. Másrészt a trabisok és wartburgosok Fejér megyei közösségét is próbáljuk folyamatosan fenntartani. 12 - 14 autóval jöttünk össze ezúttal - részben a kicsit ködös időjárás miatt - de nemsokára, Mikulás napján egy nagyobb volumenű találkozóra kerítünk sort - mondta el a feol.hu-nak Ulrich Tamás szervező (egyben résztvevő is persze), aki "társai" Vid Péter és Lajos Róbert nevében is nyilatkozott.