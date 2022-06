– Több százezer autónak nincs vizsgája jelen pillanatban. Ehhez képest elenyésző az a mennyiség, aki lejárt műszaki vizsgával szeretne bejelentkezni – mesél tapasztalatairól Schneiderné Szumzer Erzsébet, az egyik székesfehérvári szerviz vizsgaállomás vezetője. Ők még nem tapasztalják a nagy rohamot, de a fent említett adatok tükrében lelkileg már készülnek az utolsó hetek, napok rohamtempójára. Egy személyautó vizsgáztatása körülbelül 45-50 percet vesz igénybe. A lámpák, fék, lengéscsillapítók ellenőrzése, fotók készítése, adategyeztetés meglehetősen időigényes.

Rubos Gábor, egy másik szerviz vezetője nem aggódik a következő hetek várható rohama miatt. Időben felkészültek, történjen bármi.

– Mi annyira nem éreztük meg a veszélyhelyzet adta lehetőségeket. Az ügyfélkörünkre egyébként is jellemző, hogy odafigyelnek az autóik állapotára. Már januártól érződött, hogy a tulajdonosok kezdtek foglalkozni az autóik műszaki állapotával. Bár előre nem lehet megjósolni a következő heteket, elképzelhető, hogy olyan forgalmunk lesz, amit nehezen fogunk bírni. Egyelőre mi még ezt nem érezzük, nálunk a vírushelyzet kellős közepén is ugyanolyan ütemben folyt a műszaki vizsgáztatás, mint korábban.

Amint megtudtuk, a palotavárosi lakótelepen is van egy pár autó „letámasztva”. Nem tudni, mi lesz ezekkel az autókkal. Állapotuk szemmel láthatóan hagy kívánnivalót maga után.

– Sajnos mivel szervizbe nem jártak, nincs rálátásunk ezekre a járművekre, és nem tudjuk, milyen állapotban vannak. A nyilvántartásba belenézve látható, hogy van olyan jármű, aminek a műszakija már két és fél éve lejárt – mondja Horváth Károly, aki több évtizede foglalkozik gépjárművek vizsgáztatásával.

– Igen szerteágazó, hogy 2 év alatt milyen hibák alakulhatnak ki egy autónál. Fontos tényező, hogy az elmúlt időszakban mennyi kilométert tettek bele az autóba. De sok olyan autót is látni mostanság, ami láthatóan nem mozdult hónapok óta, s már a gaz is kinőtt körülötte. Nagy valószínűséggel nincs a gépjárművön érvényes műszaki vizsga, ezeket csak parkoltatják, ahelyett, hogy leadnák a bontóba. Fehérváron a Csapó utca vagy a Tolnai utca környéke ilyen. Találtunk elhagyott Renault-t, Skodát, de még BMW-t is – mondta Horváth Károly.

932 ezer lejáró műszaki engedélyt kéne meghosszabbítani a június 30-ai határidőig

Forrás: FMH-archív

Baleset esetén a kárrendezést – a moratóriumra való tekintettel – eddig a biztosító társaságok elvégezték, tulajdonképpen nem jelentett hátrányos megkülönböztetést a a lejárt forgalmi. Június 30-a után azonban már semmilyen felmentése nem lesz senkinek.

– Azok a járművek, amiket rendszeresen használnak, mondhatni jó műszaki állapotban vannak. Nem gondolnám, hogy aki mindennap használja a kocsiját, az ne szervizeltetné. Természetesen van a másik csoport, akik alapból nem szeretik a közösséggel, tortúrával járó vizsgát, ők kihasználták azt, hogy két éven át megúszhatták ezt a „kellemetlenséget” – vélekedik Horváth Károly, aki egyébként már látja, hogy megindultak az emberek: – Náluk jelenleg is kéthetes az előjegyzés. A Közlekedési Hatóságnál a szakember információja szerint jelenleg hathetes előjegyzésnél tartanak.

Fontos tudni: ha a tulajdonos a műszaki vizsga lejárta előtt 30 napon belül jelentkezik a műszaki vizsgára, akkor az eredeti műszaki vizsga időpontjáig és plusz két évig hosszabbítják meg a forgalmi engedélyét. Például: július 10-én jár le az érvényes műszakija, de már június 20-án elviszi vizsgára az autóját, akkor 2 évvel és azzal a néhány nappal lesz hosszabb az érvényesség, ami a 30 napból visszamaradt.

Amennyiben a torlódás miatt nem tudja valaki elvinni járművét a műszaki lejártának időpontjáig, abban az esetben be kell jelentkezni egy vizsgálóállomásra, s ott kap egy igazolást, ami a vizsga időpontjáig szavatolja a műszaki érvényességet, és addig közlekedhet az autójával.

A belügyminisztérium nyilvántartásának adatai szerint a veszélyhelyzet alatt 5,4 millió műszaki engedély járt le, ezek közül 4 480 936-ot már cseréltek. Azaz még 932 586 műszaki engedélyt kell meghosszabbítani június 30-ig.