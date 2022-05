Nemcsak Bernie Ecclestone irányítása alatt, hanem a Liberty Media „hatalomátvétele” után is hőn áhított vágya volt a sportágnak, hogy egy naptári éven belül kétszer is az Amerikai Egyesült Államokba látogathasson a mezőny. Az elmúlt két évtizedben többször is napirendi ponton volt egy New York-i futam, ám különféle helyi okok miatt rendre meghiúsult a felhőkarcolók árnyékába tervezett futam. Az évek során szóba került még Indianapolis visszacsábítása is, ám az oválszakaszt is magába foglaló pályának sehogy sem sikerült beverekednie magát a versenynaptárba.

Az új tulajdonosi kör 2017-ben már Miamit szemelte ki magának mint egy lehetséges Formula–1-es futam helyszínét. Az utcai pálya a tervek szerint már 2019-ben debütálhatott volna, ám a projekt több szempontból is vérzett. Egyrészt önmagában már az aszfaltcsík vonalvezetése is vitát kavart, arról nem is beszélve, hogy a lakosság az erős hanghatástól való félelmében ellenállást tanúsított. A környezetkárosításra és a zajhatásra hivatkozva évekig el tudták lehetetleníteni az eseményt, egészen tavaly áprilisig, amikor is hivatalossá vált, hogy sor kerül a Forma–1 első Mia­mi Nagydíjára.

Azaz a Miami városi tanács egy éve fogadta el a Forma–1-es nagydíj tervét. Ám az eredeti elképzelésekkel szemben egy új helyszín szerepelt a terveken, a Miami Gardens. A Hard Rock Stadion köré álmodott pályával egyből tíz évre szóló megállapodást kötött a száguldó cirkusz.

Maga a pálya 5,41 kilométer hosszú – jellegében utcainak nevezhető –, és nem kevesebb, mint 19 kanyarból áll. Ami az egyeneseket illeti, három is van belőlük, amelyek potenciális előzésre alkalmasak. A várható csúcssebességet 320 km/órára jósolják a szimulációk.

Leclerc és a Ferrari előnye némiképp csökkent az imolai futam óta

Forrás: Kelemen Attila

Miami nemcsak miliőjében lehet vonzó az F1 számára, hanem a megannyi szórakozási lehetőség szempontjából is. A száguldó cirkusz amerikai vezetőinek hosszú távú célja, hogy az autósportok királykategóriájának nagydíjhétvégéin fesztiválhangulatot teremthessenek, és ez Miamiban 100 százalékig biztosított. Mint ahogy Las Vegasban is adott lesz, amely város hivatalosan 2023-tól mutatkozhat be a Forma–1-ben mint Las Vegas-i Nagydíj! Azaz az amerikaiak álma két éven belül megvalósulhat: nemcsak egy (Austin), hanem rögtön három versenynek adnak otthont egy szezonon belül.

De ne rohanjunk ennyire előre! Most hétvégén már ötödik alkalommal csaphat össze a red bullos Max Verstappen és a Ferrarit kormányzó Charles Leclerc. A bajnokság első két helyén álló pilóta sormintát alkotva nyerte meg az eddigi versenyeket. Amikor éppen nem sikerült a diadal, akkor az alulmaradó versenyző vagy műszaki problémákkal (Verstappen), vagy vezetői hibákkal (Leclerc) adott esélyt a riválisnak az első hely megszerzésére. Az új pálya karakterisztikája papíron a Red Bullnak kedvez a hosszú egyeneseivel, ám a Ferrari sem nézi tétlenül, hogy az energia­italosok új fejlesztéseket vetnek be hétről hétre.

Az idei – erősen pályafüggő – versenyautók kiismerése, azok finomhangolásának tökéletesítése még folyamatban van: az aktuális erősorrend versenyről versenyre folyamatosan változik. Ennek tudható be, hogy az a McLaren, amely a szezonnyitón a vert mezőnyben tanyázott, két hete már dobogós helyezést tudott szerezni. Vagy említsük meg a címvédő Mercedest, amely eddig képtelen volt úrrá lenni autójának delfinezésén (a féktávokon lévő pattogáson), amely miatt vissza kellett fogniuk a benne rejlő potenciált. Vajon erre a hétvégére – részben vagy egészben – meglelik a varázsmegoldást?

A hétvégi Miami Nagydíj menetrendje (magyar idő szerint):

Péntek, 20.30: első szabadedzés, 23.30: második szabadedzés.

Szombat, 19.00: harmadik szabadedzés, 22.00: időmérő edzés.

Vasárnap, 21.30: a verseny rajtja.