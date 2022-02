Téglási Miklós öt évet töltött Franciaországban, ahol az építőipar területén tevékenykedett. Az eltelt idő alatt keresztül-kasul bejárta az országot, elsősorban a Loire völgyét és Nantes környékét. Így akadt rá egy öreg Mercedesre, amely ma már pákozdi garázsában várja ismételt felújítását.

– Gyermekkori álmaim kötnek a régi autókhoz – mondja az öreg Mercinek támaszkodva Miklós. – Amikor anyagilag egy kicsit megerősödtem, elkezdtem komolyabban nézelődni, s ennek során akadtam rá egy 1973-as gyártású, lerobbant Mercedes 116W 280SE típusú személygépkocsira. Akkoriban még Vámospércsen laktam, oda vittem haza és ott javítottam ki rajta, amit csak lehetett. Aztán úgy döntöttem, hogy meghirdetem, és három héten belül el is vitték tőlem, de utána nagyon hiányzott. Ezért aztán tovább keresgéltem, és hét éve Grenoble mellett találtam egy ugyanolyan típust, mint amilyen a korábbi volt, csak ez 1976-os gyártású, hathengeres motorral, automata váltóval szerelt nagyszerű jármű. Három autó állt az öreg francia garázsában, és amikor megláttam ezt a Mercedest, tudtam, hogy mindenképpen el kell hoznom. Annak idején ez volt az etalon: kopásmentes bőrülés, tárcsafékek, különleges lengéscsillapítók jártak hozzá. A világ legmegbízhatóbb autójának számított.

Miközben Miklóst hallgattam, eszembe jutott: nem egy olyan véleményt hallottam már, hogy egyetlen mai autó sem nyújtja azt, amit egy jó állapotú, veterán Merci. Egyébként a 116-os Mercedeseket 1972 és 1980 között gyártották, és a típus műszaki szempontból még kifutásakor is messze felülmúlta a hetvenes évek minden egyéb más autótípusát. Nem lehetett tehát véletlen az sem, hogy megnyerte az 1972-es Év autója választást. A típus más okokból is nevezetes: 1978-ban az ABS rendszert ebben alkalmazták először, a jármű alakját pedig már akkor számítógép segítségével tervezték meg. Újdonságként szereltek bele négy automata biztonsági övet, valamint oldalsó ütközésvédelemmel látták el és hátsó fejtámla is járt hozzá abban az időben, amikor más autókban még egymás után haltak meg az utasok olyan ütközések után, amilyeneket egy ilyen „csúcs” Merciben túl lehetett élni. A fékrendszere, a futóműve, a menetkényelme ma is lenyűgöző élményt nyújt annak, akinek van szerencséje vezetni.

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Apróság, de jól érzékelteti a németek ilyesmihez való türelmét, hogy a hátsó lámpatest bordás, ezért akkor is világít rajta néhány csík, ha a lámpákat befedi a sár. A szélvédő mellé légterelőket alakítottak ki, ezért az oldalsó ablakok tiszták maradnak, a tükrök ráfekszenek a karosszériára és belülről állíthatók. Az első indexek elhelyezkedése olyan, hogy jól látszódnak oldalról és hátulról is. Egyébként ebből a típusból már vásárolhattak dízelmotorral szerelt változatot is.

– Ezt a második Mercedesemet már több éve használom – folytatta Téglási Miklós. – Miután megvettem, 2300 kilométert utaztam vele haza, aztán lassan elkezdtem szépítgetni, karbantartani. Új festést kapott, lecseréltem az olajat, a gumikat és a fékeket, és idővel megkapta az old timer minősítést. Jelenleg 180 ezer kilométert mutat az órája, de köztudott, hogy ezek az autók képesek 800 ezer, sőt egymillió kilométert is teljesíteni. Ez egy teljesen más autós világ, mint a jelenlegi, amikor olyan kocsikat árulnak újonnan, amelyek azt sugallják: 300 ezer kilométer után dobd el, és vegyél helyette egy másikat! Régen még megcsinálták az autókat, de ma már nem ez a cél.

Miklós kissé megtörte a gyönyörű jármű elejét, Velencén vágott be eléje előzés után egy autós, és összecsúsztak. Már minden szükséges elemet és alkatrészt megszerzett a felújításához, nem sietett, egy évig tartott összegyűjtenie, de most már csak a felújítás van hátra, és ismét megtapasztalhatja azt az érzést, milyen hátradőlni egy legendás Mercedes-Benz vezetőülésében. És mivel brutális mennyiségben használták és használják a Mercedeseket a harmadik világ országaiban, így a Közel-Keleten is, sokat szerepel filmekben. Egyebek mellett a Kémjátszma című moziban Brad Pitt egy hasonló, 123W típusú autóval száguldozott, a Roninban pedig Jean Reno és Robert de Niro a 116W-vel vett részt egy autós üldözésben. Tihanyi Tamás