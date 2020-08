A Velence-tó is részese lesz a fesztiválnak

A Velencei-tó is bekapcsolódik az operafesztivál rendezvénysorozatába.

Augusztus első napjaiban immár hetedik alkalommal rendezték meg a Természet Operaháza – Tisza-tavi Fesztivált. A megnyitó gálaesten L. Simon László országgyűlési képviselő bejelentette, hogy Debreczeni Ildikó ötletgazda, fesztiváligazgató javaslatára a Természet Operaháza jövőre nemcsak a Tisza-tó mellett, hanem a Velencei-tónál, 2022-től pedig a Balatonnál is minőségi szórakozást nyújt majd Magyar Tavak Fesztiválja néven. A tájékoztatás szerint a mára már jelentős programsorozattá vált Tisza-tavi Fesztivált és a leendő Velencei-tó melletti fesztivált összeköti Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes személye, aki a kezdetektől a Természet Operaháza szereplője és „nagykövete”, s pár éve velencei lakosként a térségi művészeti életbe is bekapcsolódott, így a jövő évtől induló új társfesztiválnak is ő lesz a meghatározó személyisége. L. Simon László elmondta, hogy a társfesztivál művészeti vezetője Pataki Bence operaénekes lesz, s a 2021-es Velencei-tavi programok, köztük a számos zenei helyszínnel rendelkező kerékpáros-körtúra szervezésében a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola, illetve a Csajághy Laura Színpad vállal szerepet. FMH/STR