Április 19-én, pénteken és április 20-án, szombaton a magyar és a norvég válogatott jégkorong-mérkőzésével, illetve számos családi kísérőprogrammal nyitja meg kapuit Székesfehérvár új multifunkcionális csarnoka. A belépőjegyek gyorsan elfogytak, így várhatóan mindkét napon közel hatezer ember előtt zajlanak majd a meccsek, ezért kiemelten fontos kérdés a helyszín megközelítése – hívja fel a figyelmet közleményében az önkormányzati kommunikációs központ.

Ebből az is kiderül: "az önkormányzat a Volánbusszal egyeztetve számos pluszjáratot indít, illetve több autóbusz útvonalát meghosszabbítják, hogy ezzel is segítsék a látogatók kijutását. Célszerű a közösségi közlekedést választani, illetve kerékpárral vagy gyalogosan érkezni a multifunkcionális csarnokba." Ehhez kapcsolódva tehát "számos forgalmirend-változást vezetnek majd be a rendezvény idejére, hogy mindenki időben és biztonságban kiérkezhessen a programokra. A szervezők tájékoztatása szerint érdemes a közösségi közlekedést választani, hiszen számos plusz autóbuszt, illetve meghosszabbított járatútvonalat biztosítanak majd mindkét napon."

Ugyancsak a közleményből tudható, hogy "a parkolók három irányból: a Budai út–Rozmaring utca csomópontból, a Palánkai utcán keresztül, valamint a Seregélyesi út felől az Alba Ipari Zónán keresztül közelíthetők meg. A szervezők kérik, hogy parkolókat a forgalomirányítók útmutatása alapján töltsék fel, hogy a férőhelyek teljes mértékben kihasználtak legyenek. Amennyiben a parkolók megtelnek, a Kamilla és a Palánkai utcákban mindkét oldalon, a Málna és a Komló utcák egy-egy szakaszán egy oldalon lehet várakozni." A Rozmaring utcában nem lehet megállni és várakozni! Az ipari parkban lévő vállalkozások zavartalan működése érdekében a szervezők fokozott figyelmet kérnek a parkolás során a kapubejárók szabadon hagyására.

Kerékpárral a Rozmaring utcán keresztül kerékpárúton közelíthető meg az Alba Aréna. Kerékpártámaszok az épület homlokzatánál kaptak helyet.

Azt tanácsolják: érdemes időben érkezni, még a rendezvény megkezdése előtt, számolva a távolabbi parkolási lehetőséggel és a hosszabb gyaloglási idővel. Kapunyitás pénteken 16.30 órakor, szombaton pedig 14 órakor lesz.