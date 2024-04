Három éve még arról írtunk riportot, nincs megoldás arra, hogy szabályosan szabaduljunk meg használt ruháinktól és más textilhulladékoktól, mivel a segélyszervezetek raktárai megteltek, szelektív hulladékgyűjtőbe nem dobhatók, és el sem égethetők. Nos, a probléma örömteli módon megoldódott – és nem is most, hanem a MOHU (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) tavalyi megjelenésével. Ám az információ még mindig nem épült be a köztudatba. Pedig gyorsan és egyszerűen, ráadásul ingyen szabadulhatunk meg a szükségtelen holmiktól. – Előzetes bejelentkezés nélkül, bárki leadhatja a feleslegessé vált textilhulladékát, amit a hulladékudvarunkban elhelyezett konténerekbe tehet, ahová bedobhatja a hulladékot ömlesztett formában, vagy akár zsákban is, ha otthon abban gyűjtötte össze. Mennyiségi korlát sincs – tájékoztatott minket Budai Dóra, a Depónia Nonprofit Kft. PR vezetője.

A hulladékudvarokban történő hulladéklerakáshoz ráadásul - a korábbiakkal ellentétben - elég egy magyarországi lakcímkártya, nincs tehát már lakcímhez kötve a szolgáltatás igénybevétele, így pl. egy fehérvári lakcímmel rendelkező lakos akár Zalaegerszegen is leadhatja a feleslegessé vált, hulladékudvarokban átvehető „szemetét”. Mindezeken felül megnőtt a heti nyitvatartás ideje is, tavaly óta már minimum 48 óra áll a lakosok rendelkezésére, ám indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék a kiválasztott hulladékudvar nyitvatartási idejét, hiszen azok még szolgáltatón belül is eltérhetnek egymástól.

Mi dobható be a hulladékudvarok textilgyűjtő konténereibe? Tulajdonképpen majdnem minden, így pl. kis-, és nagydarabos ruhaneműk, különféle textíliák, sálak, kendők, függönyök, plüssök, fonalmaradék, sőt még cipő is. Az olajjal szennyezett ruhákat, rongyokat és szőnyegeket viszont továbbra sem veszik át. A hulladékudvarokban leadott textileket a székesfehérvári Textrade Kft-nél hasznosítják újra. – Azért fontos, hogy különválogatva, kifejezetten a textilek gyűjtésére kihelyezett edényekbe tegyék az ilyen jellegű hulladékot, mert így újra lehet hasznosítani, ha viszont a kommunális hulladék közé dobjuk őket, akkor a hulladéklerakóba kerülnek – hívta fel végül a figyelmet a PR vezető.