Aranyesélyesek

„A 30 éves fennállását ünneplő Honvéd Szondi SE nagyszabású verseny házigazdája lesz ma. A VOK-ban lépnek szőnyegre a legjobb hazai kötöttfogású ifjúsági birkózók. A bajnokság rangját növeli, hogy a viadal egyben válogató verseny is a válogatottba kerülésért. Augusztusban Budapesten rendezik az ifjúsági világbajnokságot, és aki a mai versenyen bizonyít, nagy lépést tesz a címeres mez megszerzéséért. A székesfehérvári versenyzők közül ketten is jó eséllyel pályáznak a válogatottságra. Ifj. Tombor István és Cseh Csaba súlycsoportjának nagy esélyese. Az egész napos rendezvény egyik attrakciója lesz az első ízben kiírt abszolút verseny is, ahol súlyhatár nélkül mérkőz­hetnek egymással a versenyzők” – írta a hírlap 1994-ben.

Sporttáncok

„Szombaton ötödik alkalommal rendezték meg a Dunaferr Sportcsarnokban a divat- és sporttáncok magyar bajnokságának döntőjét. Tíz kategóriában mérték össze tudásukat a versenyzők, első helyezést a dunaújvárosi Flash együttes ért el” – olvashattuk 1994-ben.