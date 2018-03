Március végéig van érvényben a hóügyelet Székesfehérváron

A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnaptól erős lehűlésre kell számítani, az időjárás sokkal inkább fog emlékeztetni a télre, mint a kora tavaszi időre.

A Városgondnokság tájékoztatása szerint a fenti okok miatt március végéig meghosszabbítják a hóügyeletet, hogy ha szükséges, mielőbb megtörténhessen a város síkosságmentesítése. Az utak tisztítására használt géppark (nyolc nagygép, tizenkettő kisgép és tizenkettő buszmegálló takarító járat) mind készenlétben marad március 31-ig.

Ha hihetünk az előrejelzéseknek, hétvégére és jövő hétre éjszakai mínuszokat jósolnak Székesfehérvár környékére is, nappali 2-3 fokokkal és csapadékkal. A lehűlés már szombaton megkezdődik, amikor is feltámad az északi szél, erős, viharos lökésekkel, a havazás által érintett tájakon – elsősorban nyugaton, északnyugaton – hófúvás is kialakulhat.

Vasárnapra beköszönt a márciusi tél, vélhetően egész nap fagypont alatti hőmérsékletekkel kell számolni Székesfehérváron is. A jövő hét első napjaiban is téliesen hideg, gyakran szeles idő lesz megyénkben.