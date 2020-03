Változások a tömegközlekedésben

A koronavírus elterjedése a helyi, helyközi és távolsági személyszállításban is jelentős változásokat hozott. Módosult az induló járatok sűrűsége és a menetjegyek megvásárlásának lehetősége is.

A március 12-én kihirdetett veszélyhelyzet gyakorlatilag min­den ágazati szektorban jelentős változásokat hozott, ideértve a személyszállítást is. Az újításokkal és a bekövetkezett átalakulásokkal kapcsolatban megkerestük a Volánbusz Zrt. és a MÁV Zrt. illetékes munkatársait. A busztársaság tájékoztatása szerint az elővételi menetjegyek és a már megvásárolt bérletek visszaváltását a koronavírussal kapcsolatos kor­mányzati rendelkezések ha­tásaira hivatkozva, bizonyos feltételek teljesülése esetén díjmentesen igényelhetik az utasok. A helyközi elővételi jegyek esetén az indulási idő vagy érvényességi idő előtt elektronikus úton vagy személyesen kérhetik a visszaváltást.

Hétfőtől a fehérvári helyi buszjáratok menetrendje is változik

A kiemelten kedvezményes április havi vagy április első félhavi bérletek esetén a március 13. előtt megvásárolt szelvények visszatérítését március 31-én éjfélig igényelhetik kezelési költség nélkül. A március 16. előtti kezdő érvényességű és a benyújtáskor még legalább 15 napig érvényes kiemelten kedvezményes helyközi, valamint 30 napos bérletek árának 50 százalékát téríti vissza a busztársaság. Az igényt ez esetben is e-mailben vagy valamelyik jegypénztárban lehet benyújtani. A teljes árú bérletek visszaváltása egyedi elbírálás alapján történik. A rendkívüli helyzet miatt a visszatérítés igénye nemcsak a vásárlás helyén, hanem bármely pénztárban benyújtható egy kérelem kitöltésével. A visszatérítés utólag – 30 napon belül – átutalással vagy postázással történik. Az utasok és az autóbusz-vezetők védelme érdekében március 23-ától készpénzmentessé vált a jegyvásárlás a Volánbusz járatain. A menetjegy megvásárlására mobiltelefonos applikáción keresztül biztosít lehetőséget a szolgáltató, melyen teljes árú és kedvezményes menetjegyet is válthatnak az utasok. Az alkalmazáson keresztül a település kiválasztásával vásárolhatunk helyi, valamint a kilométer-övezet megadásával helyközi menetjegyet is. A társaság szakemberei nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a hónap végére a bérletvásárlást is lehetővé tegye az alkalmazás. Sokaknak nincs megfelelő eszköze, rendszerszemlélete az alkalmazás használatához, emiatt akadályokba ütközhetnek már az utazás megkezdése előtt. Ezzel kapcsolatosan megkérdeztük a busztársaságot is, milyen más lehetőség áll az utasok rendelkezésére.

– Tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenki rendelkezik a mobiljegyvásárláshoz szükséges eszközökkel és feltételekkel, de a meglévő lehetőségek mellé ezt a megoldást tudtuk ilyen rövid idő alatt felkínálni. Ebben a mindenki számára nehéz és rendkívüli helyzetben a bevezetett mobiltelefonos jegyvásárlás biztosítása csak az első lépés volt, folyamatosan dolgozunk a jegy­értékesítési lehetőségek bővítésén. Jegypénztárainkban, viszonteladóinknál, automatáinkból és a volanbusz.hu weboldalon továbbra is megválthatók a menetjegyek. – tájékoztatta lapunkat a Volánbusz Zrt.

Ami a menetrendi változásokat illeti, március 25-étől a Volánbusz minden helyközi járata – további intézkedésekig – a tanítási szünet idején érvényes menetrend szerint közlekedik.

A Volánbusz legfrissebb tájékoztatása szerint március 30-ától visszavonásig a székesfehérvári helyi autóbuszjáratok munkanapokon is a szabadnapokon érvényes menetrend szerint közlekednek. Kivételt képeznek ez alól a 13G, a 13Y, a 15Y és a 16-os autóbuszjáratok, melyek munkanapokon továbbra is a szokásos menetrend szerint közlekednek. A 26/A jelű autóbuszok munkanapokon a műszakváltások idején – 6, 14 és 22 órakor – mentesítő járatokkal egészülnek ki. A járatok menetrendje hétvégén változatlan marad. A buszközlekedést igénybe vevők számával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta a Volánbusz Zrt: „A járvány miatt érzékelhetően visszaesett az autóbuszos közösségi közlekedést használó utasok száma, azonban konkrét adatokkal még nem rendelkezünk.” A vasúti közlekedésben is számos változás lépett életbe a járvány kitörése óta. A jelenleg üzemben lévő járműveket napi szinten baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítéssel kezelik. Emellett a nagyobb forgalmú megállóhelyeken – ide értve a székesfehérvárit is – kézfertőtlenítőt biztosítanak az utazóközönségnek.

Részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását

A járványügyi helyzetre való tekintettel a társaság kezelési költség nélkül visszaadja a MÁV-START által kiállított, április 30-ig érvényes nemzetközi menetjegyek és helybiztosítások árát. Továbbá a helyjegyes vonatokon az utasok maguk választhatják ki ülőhelyeiket a szabadon maradt ülések közül, így növelve az egymás közti távolságot. A jegyvásárlással kapcsolatos változásokról és lehetőségekről is érdeklődtünk a MÁV-nál. – Az eddig megszokott módokon, tehát jegypénztárakban, valamint jegy- és bérletkiadó automatákból továbbra is lehetőség van a menetjegyek megvásárlására. A járvány okozta rendkívüli helyzetben azonban a MÁV-START-nak kiemelt célja a fizikai érintkezések minimálisra szorítása, ezért fontos, hogy lehetőség szerint minél többen használjanak online menetjegyet vagy bérletet, ezzel csökkentve a vírus terjedésének kockázatát. A vasúttársaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utasokat, hogy a sorban állás és a személyes érintkezések csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását. Ezeken túl a vonatokon, a fedélzeti jegyvásárláskor is lehetőség van az érintésmentes bankkártyás fizetésre, mert minden jegyvizsgálónál van mobil terminál – mondta el kérdésünkre a vasúttársaság kommunikációs igazgatósága.

Az utasszámok tekintetében a vasúti közlekedésben is markáns változások voltak az elmúlt hetekben. A Kommunikációs Igazgatóság kérdésünkre elmondta, a március 23-i héten a belföldi jegyértékesítés 70-80 százalékkal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Elmondható, hogy a Budapest–Székesfehérvár vonalon átlagosan 57 százalékos volt a vonatok becsült kihasználtsága az elmúlt napokban, ez várhatóan tovább csökken. Forgalmi változás még nem történt, jelenleg a meghirdetett menetrend szerint közlekednek a vonatok Székesfehérvár és Budapest között. Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy a koronavírus terjedésének lassítása érdekében lehetőség szerint maradjanak otthon, és csak a legszükségesebb esetekben vegyék igénybe a közösségi közlekedés eszközeit. Vigyázzunk egymásra!