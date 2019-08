Segítő akcióban a karitász

Széles körű iskolakezdési segélyakció ünnepélyes nyitóeseményére került sor hétfőn a Győry-kastély dísztermében.

Az ünnepség keretében 30 rászoruló perkátai család 56 kisgyermeke kapott iskolatáskát, tanszercsomagot és tízezer forintos, tanévkezdést segítő vásárlási utalványt. Az eseményt a Katolikus Karitász helyi szervezete koordinálta, amelynek egyébiránt tagja Perkáta nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett polgármestere, Somogyi Balázs is.

A határokon is túlnyúló akció nyitórendezvényén az adományokat a Katolikus Karitász elnöke, Spányi Antal, a Székesfehérvári egyházmegye püspöke személyesen adta át a Győry-kastély dísztermébe családostul érkező gyermekeknek. A főpásztor beszédében előzőleg kiemelte: az iskolakezdés nemcsak a gyermekek, de az egész család életére is kiható esemény, ahol a terhekben mindenki osztozik. Hasonlóképpen, mint a megyés püspök fogalmazott, öröm, hogy a kormány sokat tesz a családokért, de nem lehet mindent a központi segítségtől várni, nem dőlhetünk hátra, hogy minden gondunkat a kormány oldja meg. A Katolikus Karitász, megértve ezt a helyzetet, szívesen és készséggel segít azokon a családokon, amelyeknél problémát jelent az, hogy szeptember elejére, az évnyitóra mindent méltóképpen előteremtsenek.

A település polgármestere, Somogyi Balázs köszönetét fejezte ki, hogy az alkalomra Perkátát választotta a Katolikus Karitász, és utalt rá: a kastély korábbi tulajdonosai, a Győry család tagjai egykor maguk is szívesen adományoztak nemes célokra.

A beszédek alatt egy kisfiú a markából egy kavicsot a parkettre ejtett. A koppanást pillanatnyi csend követte, majd a fiú a követ a lábával lassan maga alá húzva biztonságba helyezte. Az adományok kiosztásakor aztán Spányi Antal szemügyre vette Krisztofer kavicsgyűjteményének többi darabját is, mint ahogy a név szerint szólított gyermekek mindegyikével váltott egy-két szót.

A perkátai adományosztást nyolcszáz településen követi majd hasonló esemény, amely mintegy ötezer kisgyermek iskolakezdését könnyíti meg, ugyanis a Katolikus Karitász augusztus 1-jén Legyen öröm az iskolakezdés! névvel a határokon is túlnyúló segélyakciót hirdetett meg. A cél az, hogy minél több iskolás gyermeknek és családjuknak tudjanak segítséget nyújtani a tanévkezdéshez. A beérkező támogatásokból a karitászcsoportok és az egyházmegyei központok állítják össze a vásárlási utalványokat is tartalmazó csomagokat, amelyeket személyesen adnak át a családoknak. Hogy végül mennyi támogatásra futja, az éppenséggel e sorok olvasóin is múlhat, hiszen szeptember közepéig a Katolikus Karitász minden beérkező adományt e cél érdekében használ föl. Egyetlen hívás a karitász 1356-os adományvonalára is már ötszáz forinttal többet juttat a rászoruló családoknak, de fogadnak átutalásokat és tárgyi adományokat is.