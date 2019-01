Pénzügyi helyzetben is a jól bevált dolgokhoz ragaszkodnak olvasóink

Ahogyan arról már mi is írtunk, sorra zárnak be a vidéki bankfiókok a megyében. Legutóbbi kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy miként érinti olvasóinkat ez a jelenség.

Voksolóink 46%-a nem érti, hogy mire fizet a bankoknak több ezer forintot, ha folyamatosan bezárnak környékükön.

Itt jön a kérdés: van egyáltalán értelme a mai felgyorsult, modernizált társadalomban a bankfiókoknak? A feol olvasóinak 29%-a szerint nincs sok, hiszen ők már eddig is online intézték pénzügyeiket, és abszolút nem foglalkoztatja őket a fiókbezárások gondolata.

Érdekesség, hogy majdnem ugyanennyien vannak azok, akiket viszont nagyon is zavar a dolog, hiszen továbbra is személyesen szeretnék intézni banki ügyeiket. Ők 21%-át teszik ki szavazásunknak.

Mindösszesen olvasóink 4%-a az, aki eddig személyesen kereste fel a fiókokat, ám nem fog neki problémát jelenteni, ha ezentúl máshogy kell megoldaniuk pénzügyeiket.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy Fejér megye lakossága a jól megszokott dolgokhoz ragaszkodik: akik eddig is online bankoltak, továbbra is úgy fognak, akik pedig személyesen intézték pénzügyeiket, azok továbbra is ezt a módszert preferálnák.