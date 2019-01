MMK: minőségi művelődést kínálnak

A megyei művelődési központ harmadszor lett minősített közművelődési intézmény. Ennek feltételeiről, a ház helyzetéről beszélgettünk Juhász Zsófia igazgatóval.

A Fejér Megyei Művelődési Központ (MMK) – amely pár éve már csak nevében megyei, hivatalosan nem vesz részt a közművelődési feladatellátásban –, másik nevén Művészetek Háza a napokban ismét megkapta a Minősített Közművelődési Intézmény címet. Erre pályázni kell, a ház pedig harmadszor is megfelelt a feltételeknek. Juhász Zsófi a először a folyamatról beszélt.

Harmadszor érdemelték ki a címet

– A címet azok a közművelődési intézmények kaphatják meg, amelyek a minőségfejlesztésben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Így ez amolyan minőségbiztosítási rendszernek is felfogható. A pályázatot három szempont alapján értékelik. A legnehezebb talán az önértékelés, a másik az úgynevezett benchmarking, amely az egymástól való tanulást jelenti intézmény, civil közösség, egyéb szervezet által, a harmadik pedig a folyamatos fejlesztés. Vagyis mérjük a látogatói, a résztvevői elégedettséget, feldolgozunk minden információt és beépítjük az intézmény szakmai munkájába. Az első, 2010-es kiírás óta harmadszor érdemeltük ki a címet. Elnyerése presztízs, másrészt segíthet, hogy indulhassunk olyan pályázatokon, amelyeken pénzt nyerhetünk a tevékenységeink finanszírozásához.

Utóbbira szükség is van, mivel az MMK egy ideje nehezebb anyagi körülmények között működik. Ennek oka a fenntartásban keresendő. Az intézmény furcsa módon még mindig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozik, az épület tulajdonosa az állam. A költségvetésből éppen hogy futja a bérekre, a működési költségekre, de sok mindent pályázatok révén kell megoldani. Ezért is merült fel már egy ideje, hogy a fehérvári önkormányzat átvenné a fenntartást, ha megkapná az épület tulajdonjogát. Erről egyelőre azonban nincsen szó. Ám a város a nehéz időszakban is támogatja az intézményt – derült ki az igazgató szavaiból.

– Számunkra igen fontosak a látogatói visszajelzések. Rendezvények kapcsán szoktunk értékelő lapot kitöltetni a látogatókkal, és ezekből utólag sok minden kiderül. Mi nem feltétlenül tudunk mindenre odafigyelni, ezért is jó, ha a nálunk járók jelzik az észrevételeiket. Ilyen lehet például, hogy egy kiállításon rossz volt a megvilágítás. A szakkörvezetőink véleményét is kikérjük, és igyekszünk eleget tenni a kéréseiknek.

Az intézmény kiállítás, művelődő közösségek, rendezvények és táborok tevékenységi körben pályázott. A rendezvényeknél nagyon fontos például az „Éneklő ifjúság” kórusverseny megszervezése, vagy a népdalkörök minősítője. Táboroknál a szakmai jelleg dominál a csipkehéten vagy a kosárfonó héten – ilyenkor nagyon sokan érkeznek az ország különböző pontjairól. A kiállítások célja egyrészt, hogy minél többen lássák az amatőrök munkáit, másrészt, hogy országosan minősített anyagokat is bemutassanak.

A jövőben várható rendezvények közül az egyik legnagyobb szabású a kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz kapcsolódik. Február 16-án újra tele lesz a ház, minden művészeti csoportjuk megmutatkozik majd.