Kutyatámadás a ligetben – meglepő fordulatok

Kutyatámadás áldozata lett egy nő és kiskutyája szerdán este Székesfehérváron, a Rózsaliget mellett. Ezúttal nem a póráz hiánya volt a ludas, de hogy mitől „kattant be” az állat, nem tudni.

Szerdán este fél nyolc körül mit sem sejtve sétáltatta kiskutyáját Harangozó Ildikó Székesfehérváron, A Szabadművelődés Háza környékén. Tempósan haladt félős, mentett bichon havagnese ebével, amikor a Placc étteremhez vezető hídnál durva támadás érte. Egy nagytestű kutya rontott nekik a fák mögül, s mint egy oroszlán, tépte a kis állatot. Gazdája persze védeni próbálta, így a kutya ráfordította figyelmét – és átharapta a térde mögötti lágy részt. Ildikó minden erejével azon volt, hogy megmentse kedvencét, kiabálására sokan szaladtak oda hozzá, a művelődési házból is – mesélte a Fejér Megyei Hírlapnak a gazda. Közben a támadó állat gazdája sem volt tétlen, teljes testével feküdt a kutyájára, hogy megállítsa. Így, ebben a sokkos helyzetben vitték el a helyszínről a szerencsétlenül járt, vérző párost, be, A Szabadművelődés Házába. Így Ildikó azt sem tudta, mi lett a támadó kutyával és gazdájával. Keresni kezdte őket a közösség oldalakon, tekintve, hogy ha nem tudják bemutatni a támadó kutya oltási könyvét, akkor a hölgyre kegyetlen oltássorozat vár. Kutyáját az állatorvosok kezelték azóta többször is – nem titkolva, hogy életét a vastag télikabát mentette meg. Súlyos, mély sérülés tátong azonban még így is a kiskutya testén.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a támadó kutya gazdája jelentkezett. Elmesélte Ildikónak, hogy sokkos állapotba került ő is, s mivel a megtámadott párost elvitték a helyszínről, ő pedig saját kutyáját próbálta lenyugtatni, így nem volt alkalma felvenni vele a kapcsolatot. A történetből pedig még az is kibontakozott, hogy az állat pórázon volt! Ezt szemtanúk is látták. A férfi vállalja a felelősséget. Az azonban, hogy mi lesz a kutya sorsra, még nem tudni. Ildikó viszont még a történet szépségét is látja: újra hisz az emberekben, mert olyan sokan akartak neki segíteni személyesen és a virtuális térben egyaránt – ráadásul jelentkezett a felelős is.