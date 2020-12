Évet értékelt a Csákvári Természetjáró Egyesület

A túraszezonnak sosincs vége, hiszen minden évszak remek lehetőségeket kínál a kirándulásra, erdőjárásra. Az idei év viszont a Csákvári Természetjáró Egyesületnél is picit másként alakult.

– A külföldre szervezett túráink és pár környékbeli túránk is elmaradt. De az élet azért nem állt meg, sikerült 33 meghirdetett túrát – programunk nagy részét – megtartani. Sajnos a most esedékes Mikulás-túra elmarad – kezdte az értékelést Boros Péter, a CsTE elnöke, aki hozzátette, örömteli, hogy túráik iránt egyre több az érdeklődő, és nem csak Csákvárról, hanem időnként a szomszédos megyékből is ellátogatnak rendezvényeikre.

Az egyesület idén először pályázott a Nemzeti Együttműködési Alapnál. Az elnyert 200 ezer forintot nyomtatóra és tanfolyamokra költötték. Igen aktívnak bizonyultak a tagok: egy fő elvégezte a jelzésfestésvezető-tanfolyamot, ketten kezdő gombafelismerői tanfolyamon vettek részt, többen is jelentkeztek elsősegélynyújtó oktatásra. Ezek mind hasznos tudással bővítették a túrázók ismereteit, ami adott esetben jól jöhet. Jövőre is terveznek pályázatot beadni. Ha nyernek, speciális elsősegélynyújtási eszközöket, az erdei munkát megkönnyítő, 5 kilométer hatótávolságú adóvevőt és új, úgynevezett technikai pólókat terveznek beszerezni.

A Magyar Természetjáró Szövetség felhívására ebben az évben is jelentkeztek turistajelzés-festésre. A Pusztavám és Oroszlány közötti kilenc kilométeres piros sávos turistaút felújítását végezték el, öt munkatúra alatt.

Ami a jövőt illeti, 2021-ben is egész éves programmal készülnek, melyekre nagyon várják a fiatalabb generáció tagjait is. – Jelen esetben is igaz, hogy a szülő példakép. Akit rendszeresen hoznak a túrákra, az nagy eséllyel megkedveli ezt a műfajt, de szeretnénk minél több fiatalnak megmutatni, hogy a wifin túl is van élet, és a természetben is lehet élményeket találni, még ha nem is olyan pörgőseket. Két fehérvári középiskolával is kötöttünk megállapodást, ahol elfogadják közösségi szolgálatként a nálunk végzett munkát. Lehet jelentkezni például a tavaszi, természetbeli szemétszedésre – mondta az elnök.